Art House: el semillero que está formando a la nueva generación de la música latina

En medio del auge global de la música latina, una nueva generación de artistas está redefiniendo el sonido, la narrativa y la identidad del género. Se trata de talentos jóvenes que combinan autenticidad, sensibilidad y visión estratégica para abrirse camino en una industria cada vez más competitiva. Detrás de muchos de esos nombres que hoy brillan en escenarios internacionales existe un punto en común: Art House.

La plataforma creativa y academia fundada por el multipremiado productor y compositor Julio Reyes Copello se ha consolidado como uno de los semilleros más influyentes para la formación de artistas, productores, ingenieros y managers que lideran el nuevo panorama de la música latina.

Más allá de enseñar técnica o interpretación, Art House apuesta por un modelo educativo integral que busca cerrar la brecha entre la academia tradicional y la realidad de la industria musical contemporánea.

Un modelo que forma artistas para la vida real

Mientras muchas instituciones centran su propuesta únicamente en el aprendizaje musical, Art House ha desarrollado una metodología boutique que integra acompañamiento artístico, emocional y estratégico.

“Queremos forjar el futuro de la música latina”, asegura Julio Reyes Copello. “Aquí no solamente enseñamos música. Les enseñamos una manera de pensar y de ver la vida que les permita amar la música para siempre, construir una narrativa propia y no abandonar sus sueños cuando las cosas no salen como esperan”.

La filosofía de la institución parte de una premisa clara: antes de construir una carrera exitosa, los artistas deben comprender quiénes son, cuál es su propósito creativo y cómo pueden sostener un proyecto auténtico a largo plazo.

“Art House es la conexión que reduce la enorme brecha que existe entre la academia tradicional y la industria, la realidad. Queremos que estos jóvenes descubran quiénes son, qué quieren decir y cómo sostener una carrera auténtica”, agrega el productor.

Además, destaca el valor de la colaboración interdisciplinaria dentro del ecosistema educativo.

“Es un modelo único donde los estudiantes de Music Production, Artist Performance y Music Business/Management conocen a quienes probablemente serán sus socios creativos y profesionales por el resto de sus vidas”.

Joaquina, Ela Taubert y Annasofia: egresadas que hoy protagonizan la conversación latina

Los resultados de esta apuesta educativa ya son evidentes.

Uno de los casos más destacados es el de Joaquina, quien obtuvo el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2023 y posteriormente fue incluida en la lista “Future of Music 25” de Rolling Stone. Su crecimiento continuó con cuatro nominaciones al Latin Grammy 2025 gracias a su álbum Al Romper La Burbuja, entre ellas Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.

A esta lista se suma Ela Taubert, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2024, quien rápidamente se posicionó como una de las voces emergentes más importantes del pop latino. La artista ha acumulado reconocimientos de Billboard, Premios Juventud y Premios Lo Nuestro. Parte importante de su propuesta musical ha sido desarrollada junto a Kevin Aguirre, egresado del Abbey Road Institute integrado al ecosistema impulsado por Art House.

Por su parte, Annasofia continúa consolidando su ascenso internacional. La cantante fue nominada al Latin Grammy, seleccionada por Rolling Stone dentro de “Future of Music 25” y reconocida por Billboard entre los artistas latinos a seguir durante 2026.

Productores e ingenieros que también transforman la industria

El impacto de Art House trasciende el escenario y también se refleja detrás de las consolas.

Ingenieros y productores formados dentro de sus programas participan actualmente en proyectos junto a artistas de talla internacional como Coldplay, Marc Anthony, Laura Pausini, Camilo y Christian Nodal.

Entre ellos destacan Trinity Wohlfred y Santiago Borja, este último nominado al Latin Grammy como ingeniero de grabación por el álbum Al Romper La Burbuja de Joaquina.

Este crecimiento demuestra que la transformación de la música latina no depende únicamente de quienes están frente al micrófono, sino también de los profesionales que construyen el sonido desde la producción y la ingeniería.

Del estudio a la pantalla: presencia en cine y televisión

La influencia creativa de Art House también ha llegado a otras industrias del entretenimiento.

Artistas vinculados a la institución participaron en la banda sonora de la serie Zorro, entre ellos Joaquina, Baltazar Lora, RIZA y Jules, acompañados por músicos e ingenieros provenientes del Abbey Road Institute.

Asimismo, nuevas voces como Maura Nava comienzan a destacar en los escenarios internacionales. La artista abrió conciertos de Il Volo durante su gira mundial 2026 y participó en proyectos relacionados con el universo musical de Zorro.

Por otro lado, RIZA hizo parte de varias fechas de la gira ESENCIA del cantante Humbe, mientras que Paola Guanche continúa fortaleciendo su carrera tras su nominación al Latin Grammy y su inclusión en la lista Billboard Latin Power Players.