Maná anuncia concierto en Bogotá: la banda celebrará sus 40 años con el Vivir Sin Aire Tour

A pocas horas de protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse como acto principal de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial en Ciudad de México, Maná sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una nueva gira por Latinoamérica para conmemorar sus cuatro décadas de historia.

La banda mexicana confirmó que Bogotá será una de las ciudades elegidas para esta celebración. El concierto se realizará el próximo 28 de noviembre en el Vive Claro, donde miles de fanáticos podrán revivir los grandes éxitos que marcaron generaciones enteras.

Vivir Sin Aire Tour: una gira para celebrar 40 años de música

Con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, Maná es considerada la banda de rock en español más influyente y exitosa de todos los tiempos. Su legado ha trascendido fronteras y continúa vigente gracias a canciones que se han convertido en himnos de la música latina.

El Vivir Sin Aire Tour recorrerá algunos de los estadios más emblemáticos de la región y reunirá los clásicos que han definido la carrera del grupo, acompañados de una producción de primer nivel diseñada como un homenaje a los seguidores que los han acompañado desde sus inicios.

Fechas confirmadas del Vivir Sin Aire Tour 2026

Estas son las cinco presentaciones especiales que harán parte de la gira conmemorativa:

28 de noviembre: Bogotá, Colombia – Vive Claro.

2 de diciembre: Lima, Perú – Estadio San Marcos.

5 de diciembre: Santiago de Chile – Estadio Monumental.

12 de diciembre: Buenos Aires, Argentina – Estadio River.

17 de diciembre: Ciudad de México, México.

Maná y su histórica participación en el Mundial

El anuncio del tour coincide con la participación de la agrupación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial en Ciudad de México, un evento que será seguido por millones de espectadores alrededor del planeta.

Esta presentación reafirma el impacto global de Maná y demuestra que, después de 40 años de carrera, la banda continúa siendo uno de los mayores referentes de la música latina y del rock en español.

Entradas para Maná en Bogotá

La boletería para el concierto de Bogotá estará disponible próximamente a través de Ticketmaster.co. Se espera una alta demanda por parte del público colombiano, teniendo en cuenta la enorme conexión que la agrupación mantiene con sus seguidores en el país.

El Vivir Sin Aire Tour no solo será una serie de conciertos, sino una celebración de cuatro décadas de éxitos, emociones y canciones que han acompañado la vida de millones de personas. Bogotá será testigo de una noche inolvidable en la que Maná volverá a demostrar por qué su música sigue haciendo historia.