El horror que conquistó Sundance se estrena en Colombia: así es Leviticus: Ritual de Sangre

Los amantes del cine de terror tienen una nueva cita en las salas de cine del país. Leviticus: Ritual de Sangre, una de las producciones más comentadas del género en 2026, se estrenará en Colombia este 25 de junio con una propuesta inquietante que combina romance prohibido, tensión sobrenatural y una profunda exploración sobre la fe, el deseo y la identidad.

La película marca el debut en la dirección del australiano Adrian Chiarella y ha despertado gran expectativa tras convertirse en una de las revelaciones del Festival de Sundance 2026, donde fue elogiada por su originalidad y su capacidad para renovar las fórmulas tradicionales del cine de terror contemporáneo.

¿De qué trata Leviticus: Ritual de Sangre?

La historia se desarrolla en una aislada comunidad religiosa de Australia y sigue a dos adolescentes que intentan sobrevivir a una aterradora presencia sobrenatural capaz de adoptar la forma de aquello que más desean: el uno al otro.

Lo que inicialmente parece una historia de amor imposible pronto se transforma en una pesadilla psicológica, donde los sentimientos más íntimos y profundos se convierten en la principal amenaza. En este escenario, el miedo no solo proviene de la entidad que acecha a los protagonistas, sino también de los prejuicios, la represión y los secretos que la comunidad intenta mantener ocultos.

Del estudio detrás de The Babadook y Haz que regrese

Leviticus: Ritual de Sangre cuenta con el respaldo de Causeway Films, la reconocida productora australiana responsable de algunos de los títulos más destacados del terror reciente, entre ellos The Babadook y Haz que regrese.

Gracias a esa experiencia en el género, la película construye una atmósfera opresiva y envolvente que mantiene la tensión durante sus 88 minutos de duración, apostando por un terror más emocional y psicológico que por los sustos fáciles.

Un elenco liderado por Joe Bird y Mia Wasikowska

El reparto está encabezado por Joe Bird, actor reconocido por su participación en Háblame, quien comparte protagonismo con Stacey Klausen y Mia Wasikowska.

Wasikowska, recordada mundialmente por interpretar a Alicia en Alicia en el País de las Maravillas, aporta una presencia inquietante a una historia que explora los límites entre el amor, el miedo y la necesidad de pertenecer.

La interpretación del elenco ha sido destacada por la crítica especializada como uno de los grandes aciertos de la producción, al ofrecer personajes complejos y emocionalmente vulnerables dentro de un contexto aterrador.

El terror como reflejo de los miedos más humanos

Más allá de sus elementos sobrenaturales, Leviticus: Ritual de Sangre aborda temas universales como la represión, la construcción de la identidad, el deseo y el temor a ser diferente.

La película plantea que los monstruos más aterradores no siempre emergen de la oscuridad o de fuerzas desconocidas, sino de aquello que las personas reprimen, esconden o se niegan a aceptar.

Esa mirada íntima y emocional ha sido precisamente uno de los aspectos más valorados desde su paso por Sundance, posicionándola como una de las propuestas más provocadoras del cine de género en 2026.

¿Cuándo se estrena Leviticus: Ritual de Sangre en Colombia?

Los espectadores colombianos podrán disfrutar de Leviticus: Ritual de Sangre a partir del 25 de junio en salas de cine del país.

Con una mezcla de horror psicológico, romance y crítica social, la cinta promete convertirse en uno de los estrenos imperdibles para quienes buscan experiencias diferentes dentro del cine de terror contemporáneo.