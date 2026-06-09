Matilda Nox presenta ‘ALMA’, una poderosa fusión de salsa y hip hop con sello colombiano

La escena musical alternativa en Colombia continúa reinventándose, y el más reciente lanzamiento de Matilda Nox es una muestra de ello. Con el estreno de “ALMA”, la cantante presenta una propuesta que trasciende lo musical para convertirse en una poderosa carta de gratitud generacional, donde la salsa tradicional dialoga con la fuerza narrativa del hip hop contemporáneo.

“ALMA”: una salsa contemporánea con identidad propia

Lejos de encasillarse en fórmulas preestablecidas, Matilda Nox apuesta por un sonido híbrido que conserva la esencia rítmica de la salsa mientras incorpora elementos urbanos tanto en la estructura de la canción como en su interpretación vocal.

El resultado es una pieza cálida, dinámica y profundamente honesta, capaz de conectar con quienes crecieron escuchando los clásicos salseros y con una nueva audiencia que busca propuestas frescas y auténticas.

La producción musical estuvo a cargo de Moshi, mientras que la mezcla fue realizada por Leandro Rada, logrando un sonido limpio y equilibrado donde cada instrumento encuentra su espacio y potencia la intención emocional del tema.

La trompeta de Camila Romero aporta fuerza y sensibilidad

Uno de los elementos más destacados de “ALMA” es la participación de la trompetista colombiana Camila Romero, cuya interpretación se convierte en un hilo conductor dentro del relato musical.

Su ejecución aporta carácter, precisión y emotividad, estableciendo un puente entre la rigurosidad académica y la espontaneidad de la calle. Más allá de acompañar la melodía, la trompeta se transforma en una extensión de la voz de Matilda Nox y de la historia que desea contar.

Una canción inspirada en la reconciliación y el perdón

En el plano lírico, “ALMA” nace desde la memoria íntima de la artista. La canción recoge experiencias marcadas por la historia de un padre de intenso recorrido vital y una madre cuya resiliencia definió gran parte de su infancia.

A través de la composición, Matilda revisita momentos de aprendizaje, dudas y cuestionamientos. Sin embargo, lejos de quedarse en el sacrificio o el dolor, resignifica esas experiencias desde la gratitud.

El mensaje central invita a honrar las raíces familiares, reconocer los procesos personales y comprender que el perdón también puede convertirse en una herramienta de transformación y crecimiento.

Un videoclip que retrata la vida cotidiana

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip dirigido por Germán Rodríguez Laverde, quien apuesta por una narrativa visual cercana y auténtica.

En las imágenes, Matilda Nox recorre el centro de la ciudad e interactúa con trabajadores y personajes reales, integrando la cotidianidad urbana al universo emocional de la canción.

Esta decisión estética convierte el video en un documento vivo que conecta la experiencia individual con el pulso colectivo, reforzando la idea de que la música también nace de las historias que habitan las calles.

Una nueva voz para la salsa del presente

En un contexto donde la salsa busca nuevas formas de dialogar con las audiencias jóvenes sin perder su esencia, “ALMA” emerge como una propuesta necesaria que combina técnica, emoción e identidad.

Bajo el concepto de campaña #GraciasPorLaRaíz, Matilda Nox plantea una reflexión poderosa: agradecer también puede ser una forma de renacer.

Con este lanzamiento, la artista colombiana consolida una propuesta auténtica y contemporánea, posicionándose como una de las voces emergentes más interesantes dentro de la nueva generación de músicos del país.