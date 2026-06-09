Más que un concierto: Cypress Hill convertirá Bogotá en el templo del hip hop

Bogotá volverá a convertirse en el epicentro de la cultura urbana con el esperado regreso de Cypress Hill, una de las agrupaciones más influyentes en la historia del hip hop mundial. La banda estadounidense aterrizará en la capital colombiana para ofrecer un espectáculo que promete ir mucho más allá de la música: una verdadera ceremonia dedicada al rap, el skate, el graffiti y la identidad latina.

La visita de la agrupación coincide con un momento trascendental en su trayectoria artística gracias al lanzamiento de DIOS BENDIGA, su primer álbum completamente en español, una producción que representa una reconexión con sus raíces y un diálogo entre la vieja escuela del hip hop y las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos.

Cypress Hill y su primer álbum completamente en español

Con más de tres décadas de carrera, Cypress Hill continúa reinventándose. Su nuevo trabajo discográfico, DIOS BENDIGA, marca un antes y un después en la historia de la agrupación conformada por B-Real, Sen Dog, Eric Bobo y DJ Lord.

El álbum reúne colaboraciones con algunas de las figuras más destacadas del rap en español, entre ellas el argentino Trueno y el mexicano Alemán. También participan artistas como Mellow Man Ace, Coyote y Poe Leos, consolidando un encuentro generacional que refleja la evolución y expansión del movimiento hip hop latino.

Según ha explicado la propia banda, DIOS BENDIGA funciona como “una oración por la cultura”, un homenaje a la resiliencia, la identidad latina y la historia del rap en español que ha trascendido fronteras durante décadas.

Bogotá, una ciudad que respira cultura urbana

Más allá del componente nostálgico, el regreso de Cypress Hill a Bogotá se perfila como un manifiesto cultural. La capital colombiana ha construido una estrecha relación con el hip hop, convirtiéndose en un escenario donde el freestyle, el arte callejero, el skateboarding y la música alternativa han moldeado la identidad de miles de jóvenes.

Por eso, el concierto no solo convocará a los seguidores históricos de la banda, sino también a nuevas generaciones que han encontrado en la cultura urbana una forma de expresión y resistencia.

La llegada del grupo será un punto de encuentro para distintas tribus urbanas que comparten una misma pasión por la música y la calle como espacios de construcción colectiva.

Los clásicos que hicieron historia

Hablar de Cypress Hill es hablar de algunos de los himnos más importantes del hip hop de los años noventa y comienzos de los 2000.

Canciones como Insane in the Brain, Hits From the Bong, How I Could Just Kill a Man y Rock Superstar marcaron a millones de oyentes alrededor del mundo, convirtiendo a la agrupación en un referente cultural cuya influencia permanece vigente más de treinta años después de su debut.

Su capacidad para fusionar sonidos, romper barreras idiomáticas y representar la experiencia latina dentro de la industria musical global les permitió consolidar un legado que hoy sigue inspirando a artistas emergentes y veteranos del género.

Preventa y venta general para Cypress Hill en Bogotá

Los fanáticos que quieran asegurar su entrada para este esperado encuentro con la historia del hip hop deberán estar atentos a las fechas oficiales de boletería.

La preventa exclusiva para clientes Movistar iniciará el próximo 10 de junio de 2026, mientras que la venta general estará disponible a partir del 12 de junio.

El regreso de Cypress Hill promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en Bogotá, una celebración donde la memoria, la identidad latina y la cultura urbana compartirán un mismo escenario bajo un mensaje que resume el espíritu de esta nueva etapa de la banda: “Dios bendiga Bogotá”.