Whisky y chocolate colombiano: la experiencia que conquistó los sentidos en Bogotá

En el corazón de Bogotá, en el sector de La Cabrera, el espacio inmersivo The Macallan Gallery se convirtió en el punto de convergencia entre dos referentes de la artesanía contemporánea: The Macallan y Cacao Hunters. Durante la última semana de mayo, ambas marcas presentaron una experiencia exclusiva centrada en la exploración sensorial y el diálogo entre el whisky single malt y el cacao fino de origen colombiano.

Bajo el concepto “el arte de la armonía”, la iniciativa propuso un recorrido sensorial que conectó territorio, origen y procesos artesanales, redefiniendo la forma en que se entiende el lujo en la actualidad.

Una experiencia inmersiva entre whisky y cacao colombiano

El eje de la experiencia estuvo inspirado en algunas de las ediciones más representativas de la The Macallan Harmony Collection, entre ellas Intense Arábica, Amber Meadow y Vibrant Oak. Estas expresiones fueron concebidas para explorar la relación entre naturaleza, sostenibilidad y sensibilidad aromática.

A través de perfiles inspirados en café, campos florales y maderas intensas, la colección permitió a los asistentes adentrarse en una narrativa donde el detalle y el origen son protagonistas.

En paralelo, Cacao Hunters presentó una selección curada de chocolates finos de aroma, elaborados con cacao de distintas regiones del país. Referencias como Tumaco 82%, Arauca 70% y Limoncillo permitieron descubrir matices tostados, cítricos, herbales y amaderados que dialogaron con la complejidad del whisky single malt.

El lujo contemporáneo como experiencia sensorial

Más allá del maridaje, el encuentro planteó una conversación sobre la cultura gastronómica contemporánea y la creciente valoración del origen, la trazabilidad y la experiencia.

En un contexto donde el lujo ya no se define únicamente por el producto, sino por la vivencia, la propuesta entre The Macallan y Cacao Hunters destacó la importancia del tiempo, el proceso y la conexión con las materias primas.

“Hoy vemos cómo las experiencias se han convertido en una manera mucho más profunda de conectar con las personas. En The Macallan buscamos crear espacios donde el whisky dialogue con distintas expresiones culturales”, afirmó Andrés Arbeláez.

Un diálogo guiado por expertos en sabor y origen

La experiencia fue guiada por Mayumi Ogata y Ramón Cardona, quienes condujeron una exploración sensorial entre combinaciones de whisky y chocolate.

El recorrido destacó cómo las características del cacao colombiano pueden potenciar o complementar las notas del single malt, generando un diálogo entre intensidad, textura y aroma.

“El cacao colombiano tiene una enorme riqueza aromática y cultural que todavía seguimos descubriendo”, señaló Mayumi Ogata, resaltando el valor del chocolate como vehículo de exploración territorial y sensorial.