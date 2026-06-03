Un recinto colombiano entra al Top 20 mundial de espectáculos en vivo

El Movistar Arena continúa fortaleciendo su posición como uno de los escenarios más importantes de la industria del entretenimiento en vivo a nivel global. Durante el primer semestre de 2026, el recinto fue destacado por las prestigiosas publicaciones especializadas Billboard y Pollstar, consolidando a Bogotá como uno de los principales destinos para las grandes giras internacionales.

Gracias a sus cifras récord de asistencia, una programación diversa y una infraestructura adaptable, el escenario se mantiene como referente de la música, la cultura y el desarrollo económico en Colombia.

Billboard ubica al Movistar Arena entre los 20 mejores venues del mundo

En su más reciente clasificación semestral, la revista especializada en música y entretenimiento Billboard reconoció al Movistar Arena como el escenario número uno de Suramérica en la categoría de recintos con capacidad entre 10.000 y 15.000 espectadores.

Además, el recinto ingresó al Top 20 mundial de venues de este formato, un reconocimiento que confirma su crecimiento y relevancia dentro del circuito internacional de espectáculos en vivo.

Este logro posiciona a Bogotá en el mapa de las grandes producciones musicales y reafirma la capacidad del país para albergar eventos de talla internacional.

Pollstar lo destaca como líder en asistencia

A este reconocimiento se suma el ranking más reciente de Pollstar, una de las plataformas más influyentes de la industria del entretenimiento global.

Durante el último mes evaluado, el Movistar Arena ocupó el primer lugar en asistencia gracias a la realización de 15 espectáculos que convocaron a más de 118.000 personas, cifras que lo convierten en el venue con mayor asistencia dentro de su categoría.

Este resultado se suma a los reconocimientos obtenidos en 2025, cuando Pollstar también lo posicionó como el escenario número uno de Suramérica para recintos de este formato.

Bogotá se fortalece como parada obligatoria de las grandes giras mundiales

Para Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, estos resultados reflejan el trabajo conjunto de toda la industria del entretenimiento en Colombia.

Según el directivo, los reconocimientos de Billboard y Pollstar son el resultado del esfuerzo de los equipos de trabajo, la confianza de promotores y artistas, así como del respaldo constante del público, factores que han permitido elevar los estándares de la industria en la región.

La versatilidad del recinto también ha sido clave en este crecimiento. Su diseño permite configuraciones para eventos que van desde los 4.000 hasta los 15.000 asistentes, adaptándose a distintos formatos de producción y experiencias en vivo.

Más de 80 conciertos y espectáculos llegarán al Movistar Arena en el segundo semestre de 2026

La agenda del segundo semestre promete mantener el ritmo de crecimiento del escenario. Actualmente, el Movistar Arena tiene confirmados 50 eventos y más de 30 espectáculos adicionales por anunciar, para un total superior a 80 presentaciones programadas hasta finalizar el año.

Entre los artistas que ya hacen parte de la cartelera destacan Rosalía, Robbie Williams, Def Leppard, 5 Seconds of Summer, Martin Garrix, Enrique Bunbury, Raphael, Fito Páez, Ricardo Arjona, Juanes, David Bisbal, Morat, Camilo, Tini, Aitana y Jorge Celedón, entre otros.

La programación también incluye propuestas familiares, espectáculos culturales y artistas emergentes, reafirmando el compromiso del recinto con la diversidad de públicos y géneros musicales.