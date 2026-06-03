Los Caligaris lanzan “Caligaris Si”, su nuevo álbum con grandes colaboraciones y una portada creada por un fan

La reconocida banda argentina Los Caligaris estrenó oficialmente “Caligaris Si”, su nuevo álbum de estudio, una producción que busca transmitir un mensaje de optimismo, celebración y perseverancia, valores que han caracterizado al grupo a lo largo de su trayectoria internacional.

El lanzamiento llega después de varios años de giras por América Latina y diferentes escenarios del mundo, consolidando una identidad artística basada en la alegría, la energía colectiva y la conexión con el público.

“Caligaris Si”: un mensaje de optimismo convertido en música

Más que un disco, “Caligaris Si” representa una invitación a decirle sí a los sueños, a los proyectos personales y a la posibilidad de seguir adelante pese a las dificultades.

Según la banda, el concepto del álbum gira en torno a la idea de apostar por aquello que inspira y motiva a cada persona. Este espíritu se refleja en las 11 canciones que integran la producción, donde conviven distintos estilos musicales sin perder la esencia festiva característica de Los Caligaris.

Un álbum repleto de colaboraciones internacionales

Uno de los principales atractivos de esta producción es la participación de reconocidos artistas de diferentes géneros musicales y países, lo que convierte a “Caligaris Si” en uno de los proyectos más ambiciosos de la banda.

Entre las colaboraciones destacadas se encuentran:

“Viento a tu favor” junto a Paty Cantú.

junto a Paty Cantú. “El reloj me miente” con Justo Fernando.

con Justo Fernando. “Mi vida sin tu vida” junto a Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo.

junto a Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo. “Hoy Flasheaba” con Benjamín Amadeo.

con Benjamín Amadeo. “Mala Junta” junto a La K’onga y Neto Peña.

junto a La K’onga y Neto Peña. “Confinado” con La Vela Puerca.

con La Vela Puerca. “Hablar de Flores” junto a Coti Sorokin.

junto a Coti Sorokin. “Tengo” con Don Tetto.

con Don Tetto. “El Sin Cabeza” junto a Alan Sutton y su proyecto Las Criaturas de la Ansiedad.

junto a Alan Sutton y su proyecto Las Criaturas de la Ansiedad. “Tu Infeliz” con Karina La Princesita.

Tracklist completo de “Caligaris Si”

Viento a tu favor (Ft. Paty Cantú) El reloj me miente (Ft. Justo) Mi Vida sin Tu Vida (Ft. Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo) Hoy Flasheaba (Ft. Benjamín Amadeo) Mala Junta (Ft. La K’onga y Neto Peña) Caligaris Si Confinado (Ft. La Vela Puerca) Hablar de Flores (Ft. Coti Sorokin) Tengo (Ft. Don Tetto) El Sin Cabeza (Ft. Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad) Tu Infeliz (Ft. Karina La Princesita)

Una portada diseñada por un fan

Otro de los elementos que hacen especial este lanzamiento es la portada oficial del álbum. Para su creación, Los Caligaris organizaron un concurso abierto dirigido a sus seguidores, quienes enviaron propuestas inspiradas en el concepto del disco.

La iniciativa permitió que la imagen que acompaña el lanzamiento fuera creada por uno de sus propios fanáticos, fortaleciendo el vínculo entre la banda y su comunidad.

Los Caligaris se unen al espíritu mundialista de 2026

Además del estreno de “Caligaris Si”, la agrupación forma parte de la campaña “Locos”, en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La propuesta busca reflejar la pasión y la emoción que despierta el fútbol en millones de personas, una energía que coincide con el espíritu festivo y popular que caracteriza a la banda argentina.

Una gira histórica junto a Los Auténticos Decadentes

Como parte de este nuevo capítulo, Los Caligaris también anunciaron una gira conjunta con Los Auténticos Decadentes, considerada una de las alianzas más importantes del rock y la música festiva latinoamericana en los últimos años.

El tour ya tiene presentaciones confirmadas en Argentina, México y Colombia, donde ambas agrupaciones compartirán escenario para ofrecer un espectáculo pensado como una gran celebración colectiva.

Con el lanzamiento de “Caligaris Si”, la banda reafirma su apuesta por la diversidad musical, la colaboración artística y un mensaje positivo que sigue conquistando públicos en toda Latinoamérica.