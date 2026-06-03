Fito Páez regresa a Colombia con “Sale el Sol”: un viaje musical entre los 40 años de Giros y la actualidad de Novela

El cantautor argentino Fito Páez vuelve a Colombia con su gira Sale el Sol, una serie de conciertos que adquiere un significado especial al coincidir con la celebración de los 40 años de Giros, uno de los álbumes más influyentes en la historia del rock en español y pieza fundamental en la consolidación de su carrera artística.

La gira iniciará el 5 de junio en Cali, continuará el 6 de junio en Manizales y el 9 de junio en Medellín, para culminar el 12 de junio en el emblemático Movistar Arena de Bogotá, donde el artista volverá a encontrarse con el público colombiano.

Los 40 años de Giros, un disco que marcó una generación

Publicado en 1985, Giros fue el segundo álbum de estudio de Fito Páez y uno de los trabajos que transformó para siempre el panorama del rock latinoamericano. El disco reunió algunas de las canciones más representativas de su repertorio, entre ellas Giros, 11 y 6 y Yo vengo a ofrecer mi corazón, temas que cuatro décadas después continúan vigentes por la profundidad de sus letras y su capacidad para conectar con distintas generaciones.

Más que un álbum, Giros se convirtió en una referencia cultural que abordó temas universales como el amor, la libertad, la pérdida y la esperanza, consolidando la identidad artística de Páez dentro de la música en español.

Novela: una obra que conecta pasado y presente

Tres años después del lanzamiento de Giros, en 1988, Fito Páez comenzó a imaginar Novela, un proyecto que permaneció en desarrollo durante décadas y que hoy ve la luz como una de las producciones más ambiciosas de su carrera.

La grabación de la obra en los legendarios Abbey Road Studios aporta una dimensión simbólica a este trabajo. El histórico estudio, reconocido por haber sido la casa creativa de The Beatles, representa el encuentro entre la época dorada del rock latinoamericano y la vigencia de un artista que continúa reinventándose.

Novela se presenta así como un puente entre la inspiración de finales de los años ochenta y la mirada madura de un músico que ya forma parte del legado cultural de América Latina.

Colombia, una relación construida a lo largo de los años

El vínculo entre Fito Páez y el público colombiano ha sido constante durante las últimas décadas. Bogotá, Medellín y Cali han sido escenarios recurrentes en diferentes momentos de su trayectoria.

En 2016, la capital colombiana fue sede de una celebración especial alrededor de Giros. Más adelante, en 2023, el artista regresó al Movistar Arena con la gira conmemorativa de El amor después del amor, uno de los discos más exitosos de la música argentina.

Su presencia en el Festival Cordillera durante 2025 volvió a demostrar la vigencia de su repertorio y su capacidad para conectar con nuevas audiencias dentro de la escena latinoamericana.

“Sale el Sol”: una gira que celebra el legado y la evolución artística

La gira Sale el Sol representa mucho más que una serie de conciertos. Es la oportunidad de recorrer dos momentos esenciales en la historia de Fito Páez: el impacto transformador de Giros y la llegada de Novela, una obra concebida décadas atrás que finalmente encuentra su lugar en el presente.

Para las agendas culturales de Bogotá, Medellín, Manizales y Cali, la visita del músico argentino se convierte en uno de los acontecimientos destacados de la temporada. Los asistentes podrán reencontrarse con canciones que han acompañado generaciones enteras y, al mismo tiempo, descubrir nuevas composiciones que demuestran que la creatividad de Fito Páez sigue tan vigente como hace cuatro décadas.

Con Sale el Sol, el artista reafirma que su música continúa evolucionando sin perder la esencia que lo convirtió en una de las figuras más importantes del rock en español.