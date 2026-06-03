Eventos masivos en Colombia alcanzan estándares internacionales de sostenibilidad y reciclaje

La sostenibilidad sigue ganando protagonismo en la industria del entretenimiento en vivo. En esta ocasión, el Vive Claro marcó un hito al convertirse en el primer recinto de Colombia en recibir la Categoría Oro de la metodología internacional Eventos Zero Waste, el máximo reconocimiento otorgado por Global Zero Waste, una organización especializada en estándares y procesos de evaluación para la gestión sostenible de residuos.

La certificación fue obtenida tras la evaluación realizada durante el concierto del cantante británico Ed Sheeran, llevado a cabo el pasado 16 de mayo en Bogotá. Sin embargo, el análisis no se limitó al día del evento, sino que abarcó todas las etapas de montaje, operación y desmontaje desarrolladas entre el 11 y el 20 de mayo.

¿Qué es la metodología Eventos Zero Waste?

La metodología Eventos Zero Waste forma parte de un movimiento internacional que busca minimizar la generación de residuos, fomentar la reutilización de materiales y evitar que estos terminen en rellenos sanitarios, procesos de incineración o sistemas de disposición final sin aprovechamiento.

Para otorgar el reconocimiento, Global Zero Waste aplicó la Norma Internacional Eventos Zero Waste Versión 3.0, evaluando aspectos técnicos relacionados con la planificación, gestión integral de residuos, liderazgo ambiental, trazabilidad de la información y mejora continua.

El proceso incluyó reuniones presenciales y virtuales, revisión documental y verificación de procedimientos operativos implementados durante el evento.

Vive Claro obtuvo 91,9 puntos sobre 100

Como resultado de la auditoría, Vive Claro alcanzó una calificación de 91,9 puntos sobre 100, obteniendo la Categoría Oro, el máximo nivel de reconocimiento dentro de la metodología.

Además, el informe destacó que el recinto cumplió satisfactoriamente con 27 de los 31 requisitos evaluados, equivalentes a un 92 % de cumplimiento frente a los estándares internacionales.

Entre los aspectos mejor valorados se encuentran:

Liderazgo y compromiso ambiental.

Planificación y gestión del evento.

Formación y sensibilización de colaboradores.

Evaluación del desempeño.

Mecanismos de mejora continua.

Definición clara de roles y responsabilidades.

Comunicación con grupos de interés.

El reciclaje, uno de los mayores logros

Uno de los indicadores más destacados del proceso fue el desempeño en materia de reciclaje.

La evaluación registró un 100 % de reciclaje real y un 73,3 % de reciclaje general, cifras que reflejan un alto nivel de aprovechamiento de materiales y una reducción significativa de residuos destinados a disposición final.

El informe también resaltó la implementación de protocolos operativos, la reclasificación de residuos realizada por aliados especializados en los centros de acopio, la trazabilidad estadística de los materiales generados y la articulación con gestores autorizados.