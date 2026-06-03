Bacánika busca las mejores ilustraciones de Colombia: así puede participar

El Salón Visual Bacánika 2026 abrió oficialmente su convocatoria para artistas visuales, ilustradores y dibujantes de todo el país. La iniciativa, considerada uno de los espacios más importantes para la ilustración contemporánea en Colombia, recibirá postulaciones hasta las 11:59 p.m. del próximo 21 de junio de 2026.

La convocatoria seleccionará 80 obras que harán parte de una exposición colectiva en Bodega/Comfama, Medellín, donde además se desarrollará una agenda académica con talleres, conversatorios y encuentros alrededor de la ilustración colombiana.

¿Quiénes pueden participar en el Salón Visual Bacánika 2026?

La invitación está dirigida a artistas visuales, ilustradores y dibujantes colombianos o extranjeros residentes en Colombia, mayores de 18 años.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es que mantiene su filosofía de democratizar el acceso al arte, permitiendo la participación tanto de artistas consolidados como de talentos emergentes.

Las obras podrán presentarse bajo temática y técnica libre, lo que abre la puerta a propuestas digitales, análogas, collages, técnicas mixtas y otras expresiones visuales contemporáneas.

Premios del Salón Visual Bacánika 2026

Para esta edición, la organización entregará una bolsa total de 23 millones de pesos colombianos, distribuida de la siguiente manera:

Primer lugar: $13.000.000 COP.

Segundo lugar: $6.000.000 COP.

Tercer lugar: $4.000.000 COP.

Los ganadores serán elegidos por un jurado independiente que evaluará las propuestas con base en criterios de estética, técnica y concepto.

Requisitos para postular una obra

Las personas interesadas en participar deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

Las obras deben ser verticales y bidimensionales.

Medidas: 50 cm de ancho por 70 cm de alto.

Formatos permitidos: JPG o PDF.

Peso máximo del archivo: 10 MB.

Modo de color: CMYK.

El nombre del archivo debe contener el nombre completo del participante separado por guiones.

La organización aclaró que las obras no necesariamente deben ser inéditas y que no existe un límite de postulaciones por artista. Sin embargo, recomienda seleccionar las piezas más sólidas y representativas del portafolio personal.

Un requisito indispensable es que todas las creaciones sean de autoría individual, ya que no se aceptarán trabajos colectivos.

¿Cómo será la selección de las obras?

El proceso de evaluación se desarrollará en dos etapas.

En una primera fase, el jurado calificará las propuestas de manera cuantitativa teniendo en cuenta tres criterios fundamentales: estética, técnica y concepto.

Posteriormente, las diez obras con mejor puntuación pasarán a una ronda de deliberación conjunta, donde se elegirán los finalistas y los tres ganadores del certamen.

Además, las piezas finalistas recibirán un cubrimiento especial en las redes sociales y la página web de Bacánika durante los días previos a la premiación.

Exposición en Medellín y fortalecimiento de la comunidad creativa

Las 80 obras seleccionadas harán parte de una muestra física que se exhibirá en Bodega/Comfama, en Medellín, a finales de agosto de 2026.

La exposición estará acompañada por una programación cultural y académica enfocada en promover el intercambio de experiencias entre ilustradores, artistas visuales y público general.

La convocatoria es impulsada por Editorial Bienestar y Colsanitas, entidades que buscan fortalecer la escena artística nacional y generar nuevas oportunidades de visibilidad para creadores emergentes y consolidados.

¿Dónde inscribirse al Salón Visual Bacánika 2026?

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 21 de junio de 2026 a través del portal oficial de la revista Bacánika, donde también se encuentran disponibles los términos y condiciones completos de participación.

Los interesados pueden consultar toda la información y realizar su postulación en el sitio web oficial de Bacánika.