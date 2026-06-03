Alix apuesta por el afro pop junto a Bobby Sierra en su nuevo sencillo “Agua”

La cantante emergente Alix y el reconocido compositor colombiano Bobby Sierra unen sus talentos en “Agua”, un sencillo que combina sonidos afro, una atmósfera playera y una emotiva historia sobre los amores que dejan huella. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y llega como una propuesta fresca dentro de la música latina contemporánea.

“Agua” retrata la historia de dos personas que compartieron una conexión profunda, pero que, por diferentes circunstancias, nunca lograron estar juntas. Sin embargo, la canción mantiene viva la esperanza de un posible reencuentro, incluso más allá de esta vida, convirtiéndose en un homenaje a esos sentimientos que permanecen intactos con el paso del tiempo.

Inspirada en el mar, los atardeceres y los recuerdos que nunca desaparecen, la producción ofrece una experiencia sonora cálida y envolvente. Su mezcla de ritmos afro y melodías suaves invita a los oyentes a conectar con emociones universales como la nostalgia, el amor y la ilusión.

Una colaboración que reúne experiencia y nuevas generaciones

El lanzamiento representa la unión de dos propuestas destacadas dentro de la escena musical latina. Por un lado, Bobby Sierra, cantautor y compositor colombiano, ha construido una sólida trayectoria trabajando junto a artistas de talla internacional como Marc Anthony, Melendi, Manuel Turizo y María Becerra. Su trabajo ha formado parte de producciones que han obtenido certificaciones de oro y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Por otro lado, Alix continúa consolidándose como una de las voces emergentes con mayor proyección de la nueva generación. La artista cuenta con una comunidad digital que supera el millón de seguidores y ha logrado importantes hitos en plataformas de streaming, incluyendo la presencia de una de sus canciones en el Top 50 Viral de Spotify.

Su propuesta artística se caracteriza por combinar sonidos actuales con historias auténticas, logrando una conexión cercana con una audiencia joven y en constante crecimiento.

“Agua”, una canción para recordar y sentir

La sensibilidad interpretativa de Alix y la experiencia compositiva de Bobby Sierra encuentran un equilibrio perfecto en “Agua”, una canción romántica que evoca tardes de playa, viajes, puestas de sol y esos momentos en los que los recuerdos regresan con fuerza.

Más que un sencillo musical, la canción se convierte en una invitación a dejarse llevar por las emociones y aceptar que algunas historias, aunque no tengan un final esperado, permanecen vivas en la memoria.

Con este lanzamiento, ambos artistas apuestan por una propuesta cargada de sentimiento y autenticidad, demostrando que la música sigue siendo un puente capaz de conectar experiencias, recuerdos y esperanzas. Tal como el agua que fluye sin detenerse, “Agua” invita a creer que los sentimientos verdaderos siempre encuentran su camino.