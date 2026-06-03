Ácido Pantera reinventa el clásico “Let’s Dance” de David Bowie con un sonido mundialista

La banda bogotana Ácido Pantera vuelve a dar un paso importante en su proyección internacional con el lanzamiento de “Seguimos Ganando (Let’s Dance Interpolation)”, una reinterpretación oficial de “Let’s Dance”, uno de los temas más emblemáticos del legendario músico británico David Bowie. La canción, disponible desde el 23 de abril de 2026, llega acompañada de una sincronización oficial con Fox Sports y una propuesta visual inspirada en la película “Laberinto”, protagonizada por Bowie en 1986.

Con esta producción, la agrupación reafirma su apuesta por conectar la música electrónica contemporánea con las raíces sonoras colombianas, creando una pieza diseñada para acompañar la pasión del fútbol global en un año marcado por el ambiente mundialista.

“Seguimos Ganando”: una mezcla de Bowie, electrónica y cumbia colombiana

Lejos de ser una simple versión, “Seguimos Ganando” toma las melodías reconocibles de “Let’s Dance” y las reinventa a través de una fusión de sonidos alternativos, electrónicos y folclóricos. La cumbia se convierte en uno de los elementos centrales de esta propuesta que busca tender puentes entre generaciones y culturas musicales.

El resultado es una celebración sonora que dialoga con el legado de David Bowie mientras refleja la identidad artística de Ácido Pantera, una de las agrupaciones más representativas de la escena electrónica independiente de Bogotá.

La propuesta visual del lanzamiento también rinde homenaje al universo creativo del artista británico. El artwork está inspirado en el afiche original de “Laberinto”, estableciendo una conexión estética entre la obra de Bowie y la visión contemporánea del grupo colombiano.

Fox Sports impulsa el alcance internacional del lanzamiento

Uno de los aspectos más destacados de “Seguimos Ganando” es su sincronización oficial con Fox Sports, una alianza que posiciona la canción como parte de la banda sonora que acompaña la emoción del fútbol internacional.

Este logro fortalece la presencia global de Ácido Pantera y confirma el interés de grandes plataformas y marcas por el sonido que la agrupación ha construido durante los últimos años.

Ácido Pantera suma dos nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026

El lanzamiento llega en un momento clave para la agrupación, que también fue nominada en dos categorías de los Premios Nuestra Tierra 2026:

Mejor DJ / Dance Electrónica.

Mejor Canción Dance Electrónica por “Pájaro Cantor”, junto a Cantora de Barro.

La trayectoria reciente del grupo respalda estas nominaciones. “Pájaro Cantor” fue seleccionada por EA Sports como la única representación colombiana dentro del soundtrack oficial de FC 2026, mientras que uno de sus lanzamientos en vinilo alcanzó el primer lugar en el ranking de ventas de la distribuidora Rush Hour en Países Bajos.

Festival Nuevas Voces: la próxima parada en Bogotá

Antes de emprender su nueva aventura internacional, Ácido Pantera se presentará el próximo 20 de junio en el Festival Nuevas Voces, un espacio que busca impulsar propuestas emergentes y de vanguardia dentro de la música nacional.

El concierto servirá como antesala de la gira europea y permitirá al público colombiano conocer en vivo el nuevo sonido que acompaña la etapa creativa de “Solo Love”, su próximo álbum de estudio.

Europa vuelve a abrir sus puertas para Ácido Pantera

Durante el verano de 2026, la agrupación realizará su tercera gira por Europa, consolidando su presencia en algunos de los festivales más importantes del continente.

Entre las paradas confirmadas se encuentran el Latir Festival, en Cataluña, y el reconocido Lowlands Festival, en Países Bajos, escenarios que reunirán a miles de asistentes y donde la electrónica bogotana tendrá una nueva oportunidad para conquistar audiencias internacionales.

La gira marcará además el inicio de la promoción de “Solo Love”, un álbum previsto para el segundo semestre de 2026 y que contará con colaboraciones de artistas como Irepelusa, Yoky Barrios y Andrés Séptimo.

Con “Seguimos Ganando”, Ácido Pantera demuestra que la música colombiana continúa ampliando sus fronteras. Entre homenajes a David Bowie, presencia en plataformas deportivas globales y escenarios europeos de primer nivel, la agrupación confirma que la electrónica hecha en Bogotá sigue resonando con fuerza en el mundo.