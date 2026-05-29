Soda Stereo en Colombia: ECOS revive la magia de Cerati, Charly y Zeta

Bogotá volvió a cantar como si el tiempo no hubiera pasado. En el Movistar Arena, miles de voces se unieron para revivir el universo de Soda Stereo, una banda que sigue ocupando un lugar irremplazable en la historia del rock en español y en la memoria musical de Latinoamérica.

Con ECOS, el legado de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio regresó a Colombia en un formato que combina música, tecnología escénica y narrativa audiovisual. La primera noche del espectáculo reunió a más de 11.000 personas, consolidando el regreso de Soda Stereo como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en Bogotá.

Clásicos como “De Música Ligera”, “Persiana Americana” y “Prófugos” emocionaron a varias generaciones

La experiencia permitió que distintas generaciones se reencontraran con canciones que ya son himnos continentales. Temas como “De Música Ligera”, “Persiana Americana” y “Prófugos” volvieron a sonar con fuerza, demostrando que la conexión entre la banda argentina y el público colombiano permanece intacta.

Más que un concierto tradicional, Soda Stereo ECOS propone una inmersión en la historia y el imaginario de la agrupación. La voz de Cerati, junto a la presencia de Charly y Zeta, construye un viaje emocional que celebra la vigencia de una banda capaz de seguir convocando multitudes décadas después de transformar la música latinoamericana.

El show continuará con sus últimas funciones este 29 y 30 de mayo en el Movistar Arena, donde Gustavo, Charly y Zeta volverán a encontrarse simbólicamente sobre el mismo escenario, con la misma energía que convirtió a Soda Stereo en leyenda.