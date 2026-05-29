Medellín se prepara para recibir una nueva edición de Claptone & Friends

La escena electrónica de Medellín se prepara para uno de los eventos más esperados del año con el regreso de Claptone, uno de los referentes más importantes del house a nivel internacional. Luego de una presentación que dejó huella en 2024, el artista enmascarado regresará a la capital antioqueña con “Claptone & Friends”, una experiencia que promete reunir música, identidad visual y cultura electrónica en una sola noche.

El evento se realizará el próximo viernes 31 de julio de 2026 en Sky Center, uno de los venues más reconocidos de Medellín para grandes experiencias de entretenimiento en vivo. La cita busca consolidarse como un encuentro imperdible para fanáticos históricos de la electrónica, nuevos públicos y amantes de la nightlife global.

Claptone & Friends: una experiencia más allá de la música

Más que un concierto, “Claptone & Friends” llega como un formato enfocado en el experience-driven nightlife, una tendencia que combina música, ambientación, comunidad y conexión cultural. La propuesta busca ofrecer una experiencia inmersiva donde la energía colectiva y la curaduría sonora se conviertan en protagonistas de la noche.

Claptone se ha destacado en la escena internacional no solo por sus sets de house y tech house, sino también por construir una identidad artística reconocible alrededor de su emblemática máscara dorada. Su concepto visual y musical lo ha llevado a presentarse en algunos de los festivales y clubes más importantes del mundo.

Para esta edición en Medellín, la organización anticipó que habrá artistas invitados y varias sorpresas aún por revelarse, aumentando la expectativa entre la comunidad electrónica de la ciudad.

Medellín sigue consolidándose como epicentro de la música electrónica

Durante los últimos años, Medellín ha fortalecido su posición como una de las ciudades más importantes para la música electrónica en Latinoamérica. Eventos internacionales, festivales y experiencias exclusivas han convertido a la ciudad en un punto clave para el circuito nightlife de la región.

El regreso de Claptone reafirma ese crecimiento y demuestra el interés de artistas internacionales por conectar con el público colombiano, especialmente con una comunidad que continúa expandiéndose alrededor del house, el techno y los sonidos electrónicos globales.