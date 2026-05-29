Layno presenta “TUCUTU”, una declaración de identidad afrocaribeña desde Santa Marta

Desde el barrio Pescaito, en Santa Marta, surge una nueva propuesta musical que busca abrirse camino dentro de la escena urbana y afrobeat en Colombia. Se trata de Layno, nombre artístico de Juan Manuel Palma Restrepo, un joven artista de 22 años que acaba de lanzar “TUCUTU”, un sencillo cargado de identidad cultural, frescura y sonidos inspirados en el Caribe colombiano.

Con esta canción, Layno no solo presenta una propuesta musical innovadora, sino también una declaración artística profundamente conectada con sus raíces afrocaribeñas. “TUCUTU” mezcla ritmos afrobeat contemporáneos con elementos tropicales y ancestrales que evocan el mar, la playa y la energía característica de la región Caribe.

“TUCUTU”, una canción inspirada en la cultura afro y el Caribe colombiano

El sencillo fue escrito por Layno junto al productor Roxha, quien también estuvo a cargo de la producción musical. El resultado es una fusión sonora que se aleja de las fórmulas tradicionales del género urbano para construir una narrativa mucho más auténtica y conectada con el territorio.

Aunque en apariencia la canción parece hablar de una mujer, el verdadero significado de “TUCUTU” está relacionado con la inspiración creativa del artista. La canción personifica la musa que impulsa su música: los sonidos afro, la cultura caribeña, la naturaleza y la frescura tropical que han marcado su proceso artístico.

Layno busca diferenciarse dentro de la nueva ola de artistas colombianos apostándole a una identidad sonora propia, donde la autenticidad y las raíces culturales se convierten en el eje principal de su propuesta musical.

La identidad visual de “TUCUTU” refuerza su esencia tropical

La propuesta estética del lanzamiento también cumple un papel fundamental dentro del concepto del sencillo. La portada de “TUCUTU” utiliza colores vibrantes y símbolos ligados a la naturaleza y la cultura afro, reforzando la sensación de calor, playa, ritmo y energía tropical presente en toda la canción.

Esta apuesta visual acompaña el mensaje que Layno quiere transmitir con su música: una conexión directa con el Caribe colombiano y con las influencias afro que hoy marcan tendencia en la música global.

Layno y la nueva generación del afrobeat colombiano

Con “TUCUTU”, Layno se suma a una nueva generación de artistas colombianos que están explorando sonidos internacionales sin desprenderse de sus raíces culturales. Desde Santa Marta, el joven cantante busca conectar con audiencias que encuentran en el afrobeat una expresión de identidad, ritmo y autenticidad.

El crecimiento del afrobeat en Latinoamérica ha permitido que nuevos talentos experimenten con sonidos frescos y propuestas innovadoras. En ese contexto, Layno apuesta por posicionarse como una de las voces emergentes del género en Colombia, llevando la esencia del Caribe a nuevas audiencias.