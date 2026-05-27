Jungle regresa a Bogotá con su gira ‘Sunshine’: fecha, boletería y todo sobre su concierto

La reconocida banda británica Jungle confirmó su esperado regreso a Colombia con un concierto en el Movistar Arena el próximo 27 de marzo de 2027. La agrupación presentará en vivo Sunshine, su quinto álbum de estudio, en una gira mundial que promete consolidar aún más su fenómeno global dentro de la música alternativa.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los fanáticos colombianos, especialmente después de las exitosas presentaciones de Jungle en el Festival Estéreo Picnic de 2016 y 2022, además de su paso por el Movistar Arena en 2023.

Jungle presentará ‘Sunshine’ en Bogotá

La agrupación liderada por J Lloyd y Tom McFarland, ahora consolidada como trío junto a Lydia Kitto, llegará a la capital colombiana como parte de la gira de lanzamiento de Sunshine, álbum que será estrenado oficialmente el 14 de agosto de 2026.

El nuevo proyecto musical fue anticipado con el lanzamiento del sencillo Carry On, canción que ya comenzó a marcar el tono de esta nueva etapa artística para la banda británica. La gira recorrerá ciudades de Norteamérica, Europa, Reino Unido, Australia y Latinoamérica.

El fenómeno global de Jungle sigue creciendo

Desde su debut, Jungle se convirtió en una de las propuestas más influyentes de la música alternativa contemporánea gracias a su mezcla de funk, soul, disco y electrónica, acompañada de una poderosa identidad visual.

Con producciones como Jungle, For Ever, Loving in Stereo y Volcano, la agrupación logró posicionarse en los escenarios más importantes del mundo.

Su más reciente álbum, Volcano (2023), les permitió ganar su primer BRIT Awards y consolidó el éxito viral de la canción Back On 74, uno de los mayores fenómenos musicales en plataformas digitales durante los últimos años.

Preventa y venta de boletería para Jungle en Bogotá

La preventa exclusiva para clientes del Banco Davivienda estará disponible desde el viernes 29 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m. hasta el lunes 1 de junio a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias.

La compra aplicará para usuarios con tarjetas débito y crédito Davivienda, además de DaviPlata y DAVIbank, a través de TuBoleta. Cada comprador podrá adquirir máximo cuatro entradas por transacción.

Por su parte, la venta general comenzará el martes 2 de junio de 2026 a las 10:00 a.m. con todos los medios de pago habilitados.