Música colombiana hizo historia en Spotify: generó $468 mil millones en 2025

La música colombiana atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. En 2025, los artistas nacionales generaron más de 468 mil millones de pesos colombianos en regalías dentro de Spotify, una cifra que duplica lo alcanzado en 2021 y que confirma el impacto global del talento hecho en Colombia.

Los datos fueron revelados en el informe Loud & Clear Colombia 2026 de Spotify, un reporte anual que analiza la economía del streaming y cómo las plataformas digitales están transformando la industria musical.

El crecimiento no solo refleja mayores ingresos para los artistas, sino también un ecosistema más amplio y diverso, donde nuevos talentos logran construir carreras sostenibles gracias al alcance global del streaming.

Colombia superó los 100 millones de dólares en música grabada

De acuerdo con el Informe Global de Música 2026 de la IFPI, el mercado de música grabada en Colombia alcanzó los 105,2 millones de dólares en 2025, superando por primera vez la barrera de los 100 millones.

Además, el país registró un crecimiento del 17,9%, por encima del promedio de América Latina, considerada actualmente la región de mayor expansión musical en el mundo.

Este panorama consolida a Colombia como una de las potencias emergentes de la música global, impulsada por géneros como el reguetón, el urbano, el pop latino y las fusiones tropicales que hoy dominan plataformas digitales y listas internacionales.

El talento colombiano conquista al mundo

Uno de los datos más contundentes del informe es que más del 90% de las regalías generadas por artistas colombianos en Spotify provino de oyentes fuera del país.

Esto evidencia cómo la música hecha en Colombia dejó de ser un fenómeno local para convertirse en parte central de la conversación musical global.

El caso de Blessd es uno de los ejemplos más destacados. Cuando Spotify lo incluyó en su programa RADAR en 2021, el artista contaba con poco más de 4 millones de oyentes mensuales. Actualmente supera los 26 millones, con una audiencia consolidada en América Latina, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Según el informe, este crecimiento también está conectado con el auge de la música en español, cuyas regalías globales aumentaron un 37% en los últimos años.

Más de 2.500 millones de descubrimientos en Spotify

La visibilidad de los artistas colombianos también alcanzó cifras históricas durante 2025.

Spotify reveló que los músicos nacionales fueron descubiertos más de 2.500 millones de veces por nuevos oyentes, un aumento del 11% frente al año anterior.

Esto significa que millones de usuarios alrededor del mundo encontraron música colombiana a través de playlists, recomendaciones automáticas y búsquedas dentro de la plataforma.

El impacto también se reflejó en las listas creadas por los usuarios. Durante 2025, se generaron más de 123 millones de playlists globales que incluyen artistas colombianos, mientras que en Colombia se crearon más de 9 millones de listas con música nacional.

Streaming y nuevas oportunidades para los artistas

El informe Loud & Clear Colombia 2026 también destaca que el crecimiento del streaming está permitiendo una distribución más amplia de regalías y oportunidades para artistas emergentes.

Uno de los casos mencionados es el de Nanpa Básico, quien fue seleccionado para RADAR en 2020. En ese momento tenía cerca de 1,9 millones de oyentes mensuales y hoy supera los 10 millones.

La plataforma asegura que estos casos demuestran cómo el streaming puede impulsar carreras de largo plazo, incluso para artistas independientes o alejados de los grandes circuitos tradicionales de la industria.

Colombia se consolida como potencia musical global

Las cifras de Spotify y la IFPI reflejan un cambio profundo en la industria musical colombiana. El streaming no solo amplió el alcance de los artistas, sino que convirtió a Colombia en uno de los países con mayor influencia dentro del mercado musical latino y global.

Con millones de oyentes fuera del territorio nacional, un crecimiento histórico en regalías y una nueva generación de artistas consolidándose internacionalmente, la música colombiana continúa posicionándose como una de las más fuertes y exportables del mundo.