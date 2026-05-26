Martin Garrix hará historia en Medellín: el ícono del EDM se presentará por primera vez en la ciudad

La escena electrónica en Colombia continúa creciendo y Medellín se prepara para recibir uno de los conciertos más importantes de 2026. El reconocido DJ y productor neerlandés Martin Garrix confirmó oficialmente su primer show en la capital antioqueña, donde se presentará el próximo 5 de diciembre en la nueva Daviarena, el recinto que promete revolucionar la industria del entretenimiento en el país.

El anuncio llega después del rotundo éxito de su más reciente visita a Colombia, donde logró un sold out en Bogotá y reafirmó su enorme conexión con el público latinoamericano. Ahora, el artista aterrizará en Medellín como parte de su esperado “Garrix Americas Tour 2026”, una gira que ya inició con entradas agotadas en Chile y Argentina.

El nuevo epicentro del entretenimiento en Antioquia

La presentación de Martin Garrix también marcará un momento histórico para la apertura oficial de Daviarena, el nuevo venue de gran formato ubicado en Sabaneta y anteriormente conocido como Arena Primavera.

El recinto abrirá sus puertas el próximo 14 de noviembre de 2026 y contará con capacidad para hasta 17.000 asistentes, además de una proyección de más de 75 eventos al año. La apuesta busca posicionar a Daviarena como uno de los escenarios más modernos e importantes de Colombia para conciertos, espectáculos y eventos culturales.

Martin Garrix será uno de los primeros artistas internacionales en encabezar un show en este nuevo espacio, convirtiéndose en una figura clave para inaugurar una nueva etapa del entretenimiento en Medellín y el Valle de Aburrá.

Preventa y venta de boletería

La venta de entradas para el concierto de Martin Garrix en Medellín tendrá varias etapas especiales. La Venta Daviarena y la Venta Artista comenzarán el 26 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m. y estarán disponibles hasta agotar existencias o hasta el 29 de mayo a las 9:59 a.m.

Posteriormente, la venta general iniciará el 29 de mayo a las 10:00 a.m. a través de Tuboleta.

Un show de talla internacional

Con apenas 29 años, Martin Garrix se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del EDM global. El artista ha encabezado algunos de los festivales más importantes del mundo como Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza.

Además, ha sido elegido en múltiples ocasiones como el DJ número uno del mundo por DJ Mag y acumula más de 20 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su paso por Medellín incluirá una producción renovada con visuales inmersivos, efectos especiales, tecnología lumínica y un recorrido por algunos de los himnos más importantes de su carrera, entre ellos “Animals”, “Scared To Be Lonely” e “In The Name Of Love”.