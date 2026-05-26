¿La planeación ya no basta? El libro que desafía la estrategia empresarial clásica

Durante años, el mundo empresarial ha defendido la idea de que una estrategia exitosa depende de una planeación precisa, una comunicación clara y una ejecución disciplinada. Sin embargo, en América Latina —una región marcada por la incertidumbre económica, la informalidad y la inestabilidad institucional— esa visión tradicional ha dejado más planes sobre el papel que resultados reales.

Frente a este panorama surge Estrategia sin diseño, el nuevo libro de Robert Chia y Robin Holt, una obra que propone repensar la manera en que las organizaciones entienden y construyen la estrategia.

Publicado en español por la editorial del CESA, el texto plantea que el orden estratégico no siempre nace de un diseño rígido o de una planificación detallada, sino que muchas veces emerge de la práctica cotidiana, de la capacidad de adaptación y de la lectura constante del entorno.

Una estrategia que se construye en la práctica

Según los autores, las organizaciones que logran mantenerse y evolucionar no son necesariamente las que elaboran los planes más sofisticados, sino aquellas capaces de interpretar señales débiles, reaccionar con precisión ante cambios inesperados y actuar con flexibilidad sin perder el rumbo.

La propuesta adquiere especial relevancia en América Latina, donde las empresas suelen operar en escenarios cambiantes y complejos. Para Pablo D. Fernández, muchas de las dinámicas que tradicionalmente se califican como improvisación pueden entenderse también como formas de atención práctica y adaptación situacional que permiten sostener la operación en medio de la incertidumbre.

En ese sentido, Estrategia sin diseño cuestiona el predominio de la planificación como única manera legítima de pensar la estrategia empresarial y abre una conversación sobre las capacidades que necesitan las organizaciones modernas para decidir y actuar cuando preverlo todo resulta imposible.

Un libro destacado en la FILBo 2026

La publicación ya comienza a ganar relevancia en el ámbito académico y empresarial. De hecho, fue uno de los títulos más vendidos de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, consolidándose como una de las obras más comentadas sobre liderazgo y estrategia organizacional en la región.

El libro está disponible en el portal oficial de la editorial del CESA, Ideas for Life CESA, así como en las principales librerías del país.