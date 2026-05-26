Fito Páez lanza Shine, un álbum que renace desde el rock y la sensibilidad humana

El músico argentino Fito Páez presenta Shine, su nuevo álbum de estudio compuesto por 13 canciones que mezclan rock ’n’ roll, soul, R&B y profundas reflexiones sociales. Disponible en CD y vinilo, esta producción marca un momento clave en la vida y carrera del artista rosarino, quien transforma una experiencia personal difícil en una obra cargada de esperanza, humanidad y resiliencia.

Shine: el nuevo disco de Fito Páez que apuesta por las emociones humanas

En tiempos dominados por la hiperconectividad y la alienación tecnológica, Shine aparece como una declaración artística que reivindica los vínculos humanos, la amistad y el amor. A través de trece tracks inéditos, Fito Páez construye un universo musical donde conviven el caos contemporáneo y la necesidad urgente de recuperar la sensibilidad.

El álbum también simboliza un renacer para el artista. En septiembre de 2025, Páez sufrió un accidente doméstico que le provocó la fractura de nueve costillas, obligándolo a cancelar conciertos y entrar en un largo proceso de recuperación física. Ese período de introspección terminó convirtiéndose en el corazón conceptual de Shine.

La nueva producción no solo celebra el hecho de seguir vivo y creando música, sino que también funciona como una reflexión sobre cómo estamos viviendo hoy y qué tipo de sociedad estamos construyendo.

Un recorrido canción por canción entre el amor, la ciudad y la redención

Desde el inicio del disco, Shine despliega una narrativa diversa y cinematográfica. “Girl T. Rex” abre con un funk vibrante que retrata las aventuras de una joven en la Buenos Aires contemporánea, mientras que la canción que da nombre al álbum se mueve entre influencias setenteras y ecos sonoros inspirados en John Lennon y las producciones de Phil Spector.

“Nuestro templo” se convierte en uno de los momentos más emotivos del álbum gracias a su espíritu reggae y a versos que cuestionan la soledad moderna y la pérdida de empatía en la sociedad actual.

Por su parte, “Prueba de amor” conecta la tragedia clásica de los Capuletos y Montescos con la Rosario actual, mientras que “Río Místico” explora la necesidad de reconstruirse y avanzar sin depender de otros.

Uno de los temas más personales del disco es “Las fuerzas armadas del amor”, una oda a la amistad inspirada en el accidente que sufrió el músico en Madrid y en el apoyo emocional que recibió durante su recuperación.

Un álbum con espíritu épico y reflexivo

Canciones como “Planeta azul” y “La esquina del sol” mantienen una atmósfera épica y esperanzadora, hablando de redención, futuro y encuentros luminosos en medio de la incertidumbre.

En “El honor de los lobos”, Fito Páez hace una retrospectiva vital marcada por la resistencia y la autenticidad, mientras que “Universo” funciona como un homenaje al legado de Pablo Milanés.

El disco se completa con tres piezas instrumentales al piano tituladas “Háblame”, ubicadas estratégicamente entre los lados A y B del vinilo. Estas composiciones íntimas reflejan el proceso de recuperación espiritual y física que atravesó el artista antes de concluir Shine.