Festival Nuevas Voces regresa a Bogotá con una poderosa nómina de artistas alternativos

La escena independiente vuelve a tomar fuerza en la capital colombiana con el regreso del Festival Nuevas Voces, un evento que reunirá música en vivo, emprendimientos locales, gastronomía y espacios de bienestar emocional el próximo 20 de junio en Bogotá.

Bogotá recibirá la tercera edición del Festival Nuevas Voces

La Plaza de Eventos de Compensar Avenida 68 será nuevamente el punto de encuentro para miles de asistentes que buscan descubrir nuevas propuestas sonoras y vivir una experiencia cultural diferente. Tras convocar cerca de 2.000 personas en sus ediciones anteriores, el festival se consolida como una de las vitrinas más importantes para el talento emergente de la música independiente en Colombia.

La edición 2026 contará con una programación diversa que mezcla indie rock, electrónica, synth pop, funk y sonidos alternativos, apostando por una experiencia musical amplia para distintos públicos.

Artistas confirmados para el Festival Nuevas Voces 2026

El cartel oficial reúne a destacados exponentes de la escena alternativa nacional:

Margarita Siempre Viva, banda reconocida por su indie rock introspectivo y emocional.

La Farmakos, con una propuesta experimental que mezcla electrónica y sonidos alternativos.

Ácido Pantera, agrupación que fusiona ritmos latinoamericanos con música electrónica.

Pablo Watusi, artista que conecta funk, pop y psicodelia en una propuesta fresca y contemporánea.

Entrenco, banda que se mueve entre el indie y el rock alternativo.

Lika Nova, proyecto musical que combina synth pop y sonidos digitales.

Selva Volcán, agrupación que mezcla sonidos orgánicos y electrónicos para crear experiencias sensoriales.

Mucho más que música: emprendimientos, gastronomía y bienestar emocional

Además de los conciertos, el Festival Nuevas Voces 2026 ofrecerá una feria de emprendimientos locales, zonas gastronómicas, cafés y actividades lúdicas desarrolladas junto a aliados y líneas de Compensar.

El objetivo del evento también apunta a fortalecer el ecosistema creativo de Bogotá, brindando espacios de visibilidad para marcas emergentes y proyectos culturales independientes.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la participación de M3NTE COLECTIVO, iniciativa enfocada en la salud mental dentro de las industrias creativas. El colectivo promoverá espacios de conversación y acompañamiento sobre temas como ansiedad, depresión y burnout en artistas y comunidades culturales.