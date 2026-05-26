Daniela Name: la fotógrafa mexicana que transforma la memoria y la migración en arte visual desde Nueva York

Desde la escena artística de Nueva York, la fotógrafa mexicana Daniela Name está consolidando una propuesta visual que convierte la fotografía en un territorio de memoria, identidad y reflexión cultural. Su trabajo, ubicado entre la fotografía documental y conceptual, explora cómo las tradiciones sobreviven, evolucionan y se reinterpretan dentro de comunidades migrantes y núcleos familiares marcados por la herencia cultural.

Graduada del International Center of Photography, una de las instituciones más reconocidas en formación fotográfica a nivel internacional, Daniela Name ha construido una obra profundamente íntima que aborda temas como la migración, los roles de género, la memoria familiar y las transformaciones culturales que atraviesan las nuevas generaciones latinoamericanas fuera de sus países de origen.

“Las Primas”: memoria, tradición y cuestionamiento cultural

Uno de los proyectos más personales de Daniela Name es Las Primas, una serie presentada en la exposición Unveiled. A través de retratos de mujeres siriomexicanas pertenecientes a su propia familia, la fotógrafa documenta espacios domésticos como las cocinas, lugares donde sobreviven recetas, costumbres y dinámicas familiares transmitidas por generaciones.

Sin embargo, el proyecto va más allá de la documentación familiar. Daniela utiliza estas imágenes para cuestionar las expectativas históricas impuestas sobre las mujeres dentro de estructuras culturales conservadoras.

“La cocina aparece como un lugar de memoria, pero también como un espacio donde las mujeres cargan expectativas históricas relacionadas con el cuidado, la perfección y la tradición”, explica la fotógrafa.

La serie se convierte así en una reflexión sobre el peso de la tradición y la forma en que las mujeres heredan roles culturales que aún permanecen vigentes en muchas familias migrantes.

Las Primas

“Colores Rotos”: identidad fragmentada en comunidades migrantes

Otra de las obras más reconocidas de Daniela Name es Colores Rotos, proyecto en el que retrata danzas tradicionales mexicanas realizadas por comunidades migrantes en Nueva York.

A través del uso de escáneres y técnicas de collage fotográfico, la artista fragmenta las imágenes durante el proceso de captura para representar visualmente cómo la identidad cultural cambia y se transforma cuando las personas migran a nuevos territorios.

La propuesta visual de “Colores Rotos” mezcla tradición y experimentación artística para hablar sobre pertenencia, desplazamiento y adaptación cultural, temas cada vez más presentes dentro del arte contemporáneo latinoamericano.

Colores Rotos

Fotografía, tejidos y transformación cultural

El trabajo de Daniela también ha sido exhibido en muestras como Shared Spaces, organizada por el ICP, donde incorporó textiles y tejidos sobre las fotografías como una metáfora de la construcción emocional y cultural de la identidad.

En esta serie, el acto de tejer simboliza la manera en que las experiencias familiares, la migración y la memoria colectiva se entrelazan y transforman con el tiempo. La artista explora conceptos como la fragilidad, la permanencia y la reconstrucción emocional a través de materiales tradicionales integrados en la imagen fotográfica.

Daniela Name y la nueva generación de fotógrafas latinoamericanas

Además de su trabajo artístico, Daniela Name ha colaborado con importantes marcas, publicaciones y proyectos editoriales en México y Estados Unidos, entre ellos Architectural Digest México, SAVED New York, Lego, House, YUPICK y diversas firmas de arquitectura y diseño.

Su obra también ha sido reconocida y publicada por medios como Este País y Reforma.

Actualmente, Daniela Name representa una nueva generación de fotógrafas latinoamericanas que utilizan la imagen no solo como documento visual, sino también como una herramienta crítica para reflexionar sobre la pertenencia, la herencia cultural y las transformaciones sociales que marcan la experiencia migrante contemporánea.