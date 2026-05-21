El Último Sueño de Frida y Diego: la ópera sobre Frida Kahlo y Diego Rivera llega a las salas de Colombia

La historia de amor, arte y dolor entre Frida Kahlo y Diego Rivera llegará a las pantallas de Colombia con El Último Sueño de Frida y Diego, la nueva producción de la Metropolitan Opera que se transmitirá en vivo desde Nueva York el próximo 30 de mayo de 2026 en salas seleccionadas de Cine Colombia.

La obra, compuesta por Gabriela Lena Frank y con libreto del dramaturgo ganador del Pulitzer Nilo Cruz, propone una experiencia operística cargada de realismo mágico, cultura mexicana y una poderosa puesta en escena inspirada en las pinturas de los icónicos artistas.

Una ópera que revive el amor de Frida Kahlo y Diego Rivera

La historia toma como referencia el mito de Orfeo y Eurídice para narrar el reencuentro entre Frida y Diego en el Día de los Muertos. En esta versión, Frida sale del inframundo para reencontrarse con Diego Rivera, un amor tan apasionado como tormentoso.

La producción explora los claroscuros de su relación: la admiración mutua, el deseo, las traiciones y el dolor que marcó a una de las parejas más emblemáticas de la historia del arte latinoamericano.

La dirección musical está a cargo de Yannick Nézet-Séguin, mientras que la dirección escénica y coreografía fueron creadas por la reconocida brasileña Deborah Colker, ganadora del premio Laurence Olivier y una de las figuras más influyentes de las artes escénicas en América Latina.

Elenco de El Último Sueño de Frida y Diego

La producción cuenta con un elenco internacional encabezado por:

Isabel Leonard como Frida.

Carlos Álvarez como Diego.

Gabriella Reyes como Catrina.

Nils Wanderer como Leonardo.

Además, la puesta en escena incorpora títeres, vestuario y elementos visuales elaborados por artesanos mexicanos, reforzando la identidad cultural de la obra.

Cuándo y dónde ver la transmisión en Colombia

La transmisión en vivo de El Último Sueño de Frida y Diego será el sábado 30 de mayo de 2026 a las 12:00 p.m. y llegará exclusivamente a salas de Cine Colombia en:

Bogotá: Multiplex Andino, Avenida Chile, Unicentro, Gran Estación y Lúmina.

Cali: Unicali y Chipichape.

Medellín: Santafé y Viva Envigado.

La ópera será interpretada completamente en español y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos. Además, incluirá un intermedio con contenido exclusivo detrás de cámaras y entrevistas con el elenco.

Una producción aclamada por la crítica

La obra ha recibido elogios de importantes medios internacionales. El diario Los Angeles Times la calificó como “una obra maestra onírica de realismo mágico”, mientras que The New Yorker destacó su “partitura segura y de gran imaginación”.

Por su parte, The New York Times elogió el trabajo creativo de Gabriela Lena Frank y Nilo Cruz, resaltando la fuerza poética y dramática de la obra.