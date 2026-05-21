Diego Cáceres de The Mills apuesta por la electrónica sensorial con su nuevo proyecto DARMAND

El productor musical colombiano Diego Cáceres, reconocido por su trabajo como tecladista y director musical de The Mills, presentó oficialmente DARMAND, su nuevo proyecto enfocado en la música electrónica contemporánea. La propuesta debuta con el lanzamiento de “Take It All”, una canción que mezcla sonidos de indie electrónica, deep house y pop, acompañada de una estética sofisticada y una narrativa emocional.

DARMAND: el nuevo proyecto artístico de Diego Cáceres

Después de una sólida trayectoria en la industria creativa y musical de Colombia, Diego Cáceres inicia una nueva etapa artística bajo el nombre de DARMAND, un concepto que busca ir más allá de la música electrónica tradicional para convertirse en una experiencia sensorial y cinematográfica.

El artista ha participado en algunas de las producciones audiovisuales más destacadas de los últimos años, incluyendo campañas para marcas internacionales como Disney y Marvel, además del reciente comercial de Inter Rapidísimo que conmovió a varios jugadores de la Selección Colombia.

A esto se suma el reconocimiento obtenido recientemente con tres Premios India Catalina, consolidando su posición como uno de los productores y compositores más relevantes del panorama nacional.

“Take It All”: una mezcla de electrónica, emoción y sofisticación

El sencillo debut de DARMAND, “Take It All”, fue desarrollado junto a Pablo Sola, uno de los productores de música electrónica más importantes de Latinoamérica, quien participó en la mezcla, co-producción y colaboración del tema.

La canción propone una atmósfera elegante y envolvente que combina la energía de la fiesta con la intimidad emocional. Según el concepto detrás del sencillo, la narrativa gira alrededor del momento en el que una persona decide mostrarse auténticamente frente al otro y expresar sin filtros: “esto soy yo, take it all from me”.

Con sonidos contemporáneos y una producción internacional, el sencillo busca conectar tanto con la pista de baile como con las emociones personales, alejándose de las fórmulas convencionales del género.

Un videoclip inspirado en “la fiesta donde todos quieren estar”

El lanzamiento de “Take It All” también llega acompañado de un videoclip oficial bajo el concepto “The party where you want to be”. La producción audiovisual muestra una fiesta sofisticada rodeada de una estética moderna, personas atractivas y escenarios elegantes.

Sin embargo, el eje de la historia se centra en la desconexión emocional de DARMAND con el entorno social, mientras enfoca toda su atención en una sola persona. En diferentes momentos del video, la multitud desaparece visualmente para reforzar la idea de que, aun estando rodeado de gente, solo existe una conexión verdaderamente importante.

El significado detrás de DARMAND

Más allá del sonido y la propuesta visual, DARMAND representa una exploración personal de Diego Cáceres. El nombre surge de la unión entre Diego y Armando, su segundo nombre, con el que busca reflejar la aceptación de sus propias dualidades.

“Nunca me gustó mi segundo nombre, siempre lo escondí. Este es el momento de mostrar quién soy, sin miedo”, explicó el artista sobre el origen del proyecto.

Con esta propuesta, el músico colombiano busca construir un espacio artístico donde la autenticidad, la vulnerabilidad y la estética contemporánea se fusionen en un mismo espectáculo.

DARMAND debutará en vivo en Bogotá

El primer show oficial de DARMAND se realizará el próximo 19 de junio en Octava Club, en una presentación que combinará música en vivo, visuales y una propuesta escénica diseñada especialmente para la pista contemporánea.

El evento marcará el inicio en vivo de este nuevo capítulo artístico liderado por Diego Cáceres, quien apuesta por llevar la música electrónica colombiana hacia una experiencia más emocional, elegante e inmersiva.