Evanescence regresa con fuerza: estrena “Who Will You Follow” y anuncia álbum Sanctuary

Evanescence vuelve a sacudir la escena musical internacional con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Who Will You Follow”, una canción que ya se perfila como uno de los mayores éxitos de su carrera. El tema llega acompañado de un impactante videoclip oficial y marca el inicio de una nueva etapa para el grupo con el anuncio de su próximo álbum Sanctuary y una ambiciosa gira mundial en 2026.

Evanescence presenta el videoclip oficial de “Who Will You Follow”

El nuevo video de “Who Will You Follow”, dirigido por Jensen Noen, apuesta por una narrativa cinematográfica cargada de simbolismo y crítica social. La producción explora temas como la desinformación, la manipulación digital y el impacto de la tecnología en la vida cotidiana, en un momento donde la verdad parece cada vez más difícil de identificar.

La canción mantiene la esencia oscura y emocional que ha caracterizado a Evanescence desde sus inicios, pero incorpora una sonoridad más moderna y contundente que conecta con las nuevas generaciones de oyentes del rock alternativo y hard rock.

“Who Will You Follow” rompe récords en las listas de rock

El sencillo ya se convirtió en el lanzamiento de rock más exitoso en la historia radial de la banda. En menos de cuatro semanas logró entrar al Top de emisoras de rock en Estados Unidos y alcanzó el primer lugar en la lista de canciones hard rock de Billboard, consolidando el regreso triunfal del grupo liderado por Amy Lee.

Este desempeño confirma el fuerte impacto que está teniendo la agrupación en la industria musical actual, más de dos décadas después de convertirse en referente mundial del rock alternativo.

Sanctuary: el nuevo álbum de Evanescence llegará el 5 de junio

El sencillo sirve como adelanto oficial de Sanctuary, el nuevo álbum de estudio de Evanescence, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 5 de junio de 2026.

El disco contará con la participación de reconocidos productores como Zakk Cervini, Jordan Fish y Nick Raskulinecz, conocido por sus trabajos con bandas como Korn, Foo Fighters y Rush.

Sanctuary estará disponible en múltiples formatos:

Álbum digital

CD estándar

Edición deluxe CD/Blu-Ray

Caja de edición limitada

Doble vinilo, disponible desde el 4 de septiembre

Además, la banda habilitó preventas exclusivas en su tienda oficial con versiones especiales para coleccionistas.

Edición deluxe incluirá concierto en São Paulo y documental exclusivo

Uno de los grandes atractivos para los fanáticos será la edición deluxe del álbum, que incluirá un Blu-ray con Live in São Paulo, considerado el concierto más grande como cabeza de cartel en la historia de la banda.

El material también contará con un documental sobre la gira sudamericana de 2023 y contenido exclusivo detrás de cámaras sobre la realización del videoclip de “Who Will You Follow”.

Evanescence anuncia gira mundial 2026

Junto con el lanzamiento del sencillo y el anuncio del álbum, Evanescence confirmó el inicio de su gira mundial 2026, que arrancará oficialmente el 11 de junio.

La banda promete una producción renovada, nuevos visuales y un repertorio que combinará clásicos como Bring Me To Life y My Immortal con las canciones de Sanctuary, uno de los discos de rock más esperados del año.



