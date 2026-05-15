Baum Festival 2026 revela line up completo con leyendas de la música electrónica

La escena electrónica internacional tiene una cita imperdible en Colombia. El esperado Baum Festival 2026 confirmó un cartel de lujo encabezado por los icónicos dúos Underworld y Disclosure, convirtiendo a Bogotá en uno de los epicentros de la música electrónica en Latinoamérica durante mayo.

El festival se realizará el próximo 22 y 23 de mayo en Corferias, donde miles de asistentes disfrutarán de dos jornadas cargadas de techno, house, trance y sonidos experimentales de la mano de reconocidos DJs nacionales e internacionales.

Baum Festival 2026 reunirá a grandes figuras de la electrónica mundial

La edición 2026 de Baum Festival promete una experiencia inolvidable para los amantes de la música electrónica. Entre los artistas más esperados se encuentran Underworld, legendario proyecto británico conocido por himnos como Born Slippy, y Disclosure, el dúo que revolucionó el house contemporáneo con éxitos globales.

El evento también contará con presentaciones de importantes nombres de la escena internacional como Richie Hawtin, Nina Kraviz, Vini Vici y Joseph Capriati, entre muchos otros artistas que harán vibrar la capital colombiana.

Disclosure liderará la jornada del 22 de mayo

El primer día del festival tendrá como acto principal a Disclosure, una de las agrupaciones más influyentes del house moderno. Además, la jornada incluirá presentaciones imperdibles como el B2B de 6EJOU y SNTS, junto a sets de Boys Noize, Joseph Capriati, Kuko, Onlynumbers, Otta, Pawlowski, Pegassi, Supergloss y Richie Hawtin.

La organización del festival destacó la diversidad sonora de esta edición, que reunirá propuestas de techno industrial, house melódico, psytrance y electrónica experimental en diferentes escenarios.

Underworld será el gran protagonista del cierre

Para el 23 de mayo, el protagonismo será para Underworld, considerado una leyenda viva de la música electrónica mundial gracias a clásicos como Born Slippy, canción que marcó a toda una generación.

Ese día también se presentarán artistas como Adrian Mills, Alarico en B2B con Yanamaste, Fenrick, Franck, Dj Rush, Nina Kraviz, Parfait, Planetary Assault Systems, Vini Vici y Serafina, consolidando una jornada cargada de sonidos intensos y propuestas innovadoras.

Bogotá se consolida como epicentro de la música electrónica

Con cada edición, Baum Festival fortalece su posición como uno de los eventos electrónicos más importantes de América Latina. La combinación de artistas internacionales, talentos locales y una producción de gran formato ha convertido al festival en una experiencia obligatoria para los fanáticos del género.

A pocos días del inicio del evento, la expectativa crece entre los asistentes, quienes esperan conocer próximamente los horarios oficiales para organizar su tradicional “ruta de baile” y disfrutar al máximo una de las fiestas electrónicas más esperadas de 2026 en Colombia.