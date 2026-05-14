Música andina colombiana: así quedó la selección oficial del Festival Mono Núñez

El Festival Mono Núñez, el evento más importante de la música andina colombiana, avanzó en la organización de su edición número 52 con la definición oficial de los artistas clasificados, las obras inéditas seleccionadas y el grupo de jurados que evaluará el certamen en Ginebra, Valle del Cauca.

La sesión plenaria se llevó a cabo en Cali los días 25 y 26 de abril y marcó el cierre de una de las etapas más relevantes del proceso de selección artística del festival, reconocido por preservar y proyectar la tradición musical andina del país.

Seleccionados para el Festival Mono Núñez 2026

Durante la primera fase del proceso, el jurado de selección escogió 28 propuestas que competirán en el festival: 14 vocales y 14 instrumentales, en formatos de solistas, duetos, tríos y agrupaciones.

La clasificación se realizó tras tres rondas eliminatorias, en las que participaron artistas provenientes de distintas regiones de Colombia, consolidando una representación diversa de la música andina nacional.

Entre los departamentos con presencia en esta edición se encuentran Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Jurados del Festival Mono Núñez

El jurado encargado de la fase de selección estuvo integrado por reconocidos referentes de la música andina colombiana:

John Jairo Torres de la Pava

Darío Fernando Santos Parra

Carlos Arturo Torres Betancourt

Los tres músicos cuentan con trayectoria en interpretación, creación y formación académica dentro del género.

Por su parte, el jurado oficial del concurso en Ginebra, Valle del Cauca, estará conformado por:

Darío Fernando Santos Parra

Liliana Múnera de López

Diego Bahamón

La continuidad de Darío Fernando Santos Parra en ambas etapas busca garantizar coherencia en los criterios de evaluación y fortalecer la solidez artística del certamen.

Obras inéditas seleccionadas

Además de la competencia principal, el Festival Mono Núñez continúa impulsando la creación musical a través de la modalidad de obras inéditas, enfocada en la renovación del repertorio andino colombiano.

Luego de evaluar 52 postulaciones, fueron seleccionadas tres obras instrumentales:

El último bambuco

Florescencia (pasillo)

(pasillo) Refugio (bambuco)

En la categoría vocal fueron escogidas:

La buena herencia

No haces falta

Tú voz

Estas composiciones serán interpretadas por primera vez ante el público durante el desarrollo del festival.

Transparencia y continuidad en el concurso

El proceso de selección también incluyó mecanismos de clasificación por derecho propio y listas de elegibilidad, herramientas que fortalecen la transparencia y continuidad del concurso.

Según explicó Bernardo Mejía, director ejecutivo de Funmúsica, el papel de los jurados es clave para mantener el prestigio del evento.

“Los jurados son fundamentales para preservar la esencia del festival y, al mismo tiempo, proyectarlo hacia nuevos niveles de excelencia artística”, afirmó Mejía.



