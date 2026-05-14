Gran Tomatina Colombiana: el festival de Sutamarchán que nació como un cumpleaños y hoy atrae multitudes

El municipio de Sutamarchán se alista para vivir una nueva edición de uno de los eventos más llamativos y coloridos del país. La versión 16 de la Gran Tomatina Colombiana se realizará el 6, 7 y 8 de junio de 2026 con una programación especial inspirada en el ambiente mundialista y con cerca de 40 toneladas de tomate no apto para el consumo humano.

La tradicional celebración, que nació en 2005 y se ha convertido en un referente turístico y cultural de Boyacá, espera recibir alrededor de 20.000 asistentes durante los tres días de actividades.

Una tomatina con ambiente de Mundial de Fútbol

La edición 2026 tendrá una temática especial relacionada con el Mundial de Fútbol. El evento central se desarrollará en el estadio municipal, donde asistentes y participantes podrán vivir una experiencia cargada de deporte, música, cultura y diversión.

Jugadores de diferentes países, espectadores en las graderías y actividades inspiradas en el fútbol harán parte de la celebración que se realizará apenas días antes del inicio de la cita orbital del deporte rey.

“La desarrollaremos como preámbulo al inicio del Mundial de Fútbol, en una completa agenda en la que se mezcla tradición, cultura, deporte, fiesta y diversión, mucha diversión en la programación que se desarrollará en el municipio de Sutamarchán, la casa de la Gran Tomatina Colombiana”, explicó Heynner Suárez.

Agenda de la Gran Tomatina Colombiana 2026

La programación incluirá actividades deportivas, culturales y gastronómicas para toda la familia. Entre los eventos más destacados están:

La tradicional guerra de tomate con 40 toneladas de la hortaliza.

Concurso del “Comelón de tomate”.

Premiación al tomate más grande.

Maratón en categorías de 20K, 10K y 5K.

Desfile tradicional por las calles del municipio.

Mercado campesino.

Feria gastronómica.

Presentaciones artísticas y musicales.

Juegos y actividades infantiles.

Uno de los eventos más esperados será la maratón programada para el domingo desde las 7:00 a.m., con recorridos que atravesarán tanto la zona urbana como rural del municipio boyacense.

Posteriormente, sobre las 9:00 de la mañana, se realizará el tradicional desfile que cada año llena de color las calles de Sutamarchán.

Un evento que nació como un cumpleaños y hoy atrae a miles de personas

La historia de la Gran Tomatina Colombiana comenzó hace 21 años, cuando el 5 de junio de 2005 se organizó una pequeña celebración de cumpleaños para Heynner Suárez.

Lo que inició como un encuentro entre amigos terminó convirtiéndose en un fenómeno turístico y cultural que hoy llama la atención de medios regionales, nacionales e internacionales.

En aquella primera edición participaron cerca de 1.500 personas y se utilizaron apenas tres toneladas de tomate. Con el paso de los años, el evento creció de manera exponencial hasta alcanzar los 20.000 asistentes y las 40 toneladas de tomate utilizadas en las versiones más recientes.