Comic Con Colombia 2026 promete una edición histórica con invitados internacionales

La fiebre por la cultura geek, el anime y los cómics ya se siente en Bogotá. La organización de Comic Con Colombia 2026 anunció oficialmente el inicio de la segunda fase de preventa de boletería para su próxima edición, que se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias.

Tras el éxito de la primera etapa de ventas, miles de fanáticos tendrán una nueva oportunidad para asegurar su entrada con precios preferenciales antes del evento, considerado uno de los encuentros más importantes de entretenimiento y cultura pop en el país.

Segunda fase de preventa: fechas y precios oficiales

La Fase 2 de boletería estará disponible entre el 10 y el 31 de mayo de 2026, ofreciendo diferentes tipos de entradas para los asistentes:

ONE TICKET (Viernes): $30.000

DAY PASS (Fin de semana): $50.000

FULL PASS (Acceso total): $140.000

La organización destacó que esta nueva etapa busca facilitar el acceso a los seguidores del universo geek y permitir que más personas puedan disfrutar de las experiencias programadas durante los cuatro días del evento.

Según explicó Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia, la alta demanda en la primera fase confirmó el crecimiento de la comunidad fanática de los videojuegos, el anime, el manga y los cómics en Colombia.

“La respuesta del público en la primera etapa fue increíble, lo que demuestra que la comunidad geek en Colombia es más fuerte que nunca. Esta edición está diseñada para superar todas las expectativas”, aseguró Caballero.

FLOW llegará por primera vez a Colombia

Uno de los anuncios más esperados para esta edición será la llegada, por primera vez al país, de la banda japonesa FLOW, reconocida mundialmente por interpretar canciones icónicas de anime como “GO!!!” y “Sign”, temas que hicieron parte de la banda sonora de Naruto.

La agrupación se presentará en el Main Stage el sábado 27 de junio y también participará en actividades especiales de fotos y autógrafos el domingo 28.

Patricia Acevedo también será invitada especial

La programación incluirá además la participación de Patricia Acevedo, reconocida actriz de doblaje mexicana que ha dado voz a personajes emblemáticos del anime y la televisión.

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran Serena de Sailor Moon, Lisa Simpson de The Simpsons y Milk de Dragon Ball Z.

Los asistentes podrán compartir con la actriz durante los cuatro días del evento mediante experiencias exclusivas, firmas y actividades especiales.

Comic Con Colombia promete una edición histórica

Desde la organización señalaron que la edición 2026 buscará consolidarse como una de las más grandes realizadas hasta ahora en Bogotá, integrando espacios dedicados a videojuegos, cosplay, manga, anime, coleccionismo y entretenimiento.

Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias para Comic Con, invitó a los seguidores a adquirir sus entradas con anticipación debido a la expectativa generada por los invitados internacionales confirmados.

“Invitamos a todos los seguidores a prepararse para una experiencia sin precedentes en Bogotá, donde los videojuegos, el anime manga y los cómics se fusionan en un solo lugar”, afirmó.