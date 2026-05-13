Cultura

“Al Ritmo de Mi Ciudad”: la canción con la que Color Nativo retrata la esencia de Bogotá

La canción, grabada entre Colombia y Dallas, llega acompañada de un videoclip que retrata la conexión emocional entre la ciudad, sus habitantes y las experiencias que construyen sentido de pertenencia.

Color Nativo
Color Nativo
Por Luisa Toquica

La agrupación colombiana Color Nativo presentó su nuevo sencillo “Al Ritmo de Mi Ciudad”, una canción que busca retratar la esencia cotidiana de Bogotá a través de sus sonidos, paisajes, emociones y dinámicas urbanas. El lanzamiento se convierte en un homenaje a la capital colombiana y a la conexión que sus habitantes construyen día a día con la ciudad.

“Al Ritmo de Mi Ciudad”: una mirada emotiva a Bogotá

Con este nuevo sencillo, Color Nativo explora la relación entre la música, la memoria y la identidad urbana. La canción propone una visión cercana de Bogotá, resaltando aquellos detalles cotidianos que fortalecen el sentido de pertenencia, comunidad y arraigo cultural.

La inspiración del tema nació en 2023, cuando los integrantes del proyecto regresaron a Bogotá luego de vivir una temporada en el extranjero. Ese reencuentro con la energía de la ciudad, sus dinámicas y su diversidad cultural motivó la creación de la canción, cuya producción comenzó oficialmente en 2025.

Desde lo sonoro, “Al Ritmo de Mi Ciudad” mezcla ritmos afro con influencias del jazz y elementos de la música contemporánea, consolidando el sello artístico de Color Nativo: una propuesta que conecta la tradición colombiana con sonidos modernos y actuales.

Una producción grabada entre Colombia y Dallas

La producción musical estuvo liderada por Mateo Orozco y contó con la co-producción de Catalina Forero, ambos creadores de Color Nativo. El sencillo fue grabado entre Colombia y Dallas, reflejando el carácter transnacional del proyecto y su apuesta por unir experiencias culturales desde distintos territorios.

Con esta propuesta, la agrupación busca transmitir orgullo por las raíces, gratitud y una conexión profunda con la ciudad. La canción fue concebida como una pieza ideal para acompañar recorridos urbanos, trayectos cotidianos, viajes o incluso momentos íntimos en casa.

Un videoclip que conecta Bogotá y Dallas

El lanzamiento de “Al Ritmo de Mi Ciudad” también llegó acompañado de un videoclip que amplía el concepto de identidad y pertenencia desde lo visual.

La producción audiovisual sigue la rutina cotidiana de una persona en Bogotá, mostrando sus vínculos con la comunidad, el arte y los espacios urbanos que hacen parte de la vida capitalina. Paralelamente, los integrantes de Color Nativo aparecen recorriendo las calles de Dallas, creando un puente simbólico entre la experiencia individual y la identidad colectiva.

El videoclip fue grabado durante aproximadamente un mes entre Bogotá y Dallas. La realización contó con la participación de Mayra Muñoz en las grabaciones realizadas en la capital colombiana, Xochitl González en las escenas filmadas en Dallas y Juan Noguera en la edición final del proyecto.


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