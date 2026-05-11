The Black Cat Bone está de vuelta al Teatro Libre para conmemorar sus 20 años

El próximo 3 de junio de 2026, el emblemático Teatro Libre de Chapinero recibirá a The Black Cat Bone para celebrar los 20 años de su álbum debut homónimo (2005), interpretado en vivo de principio a fin. Considerado por la crítica como un baluarte de la escena nacional, este disco recibió elogios unánimes, múltiples reconocimientos y se ubicó entre los más vendidos del país.

Recordada por sus explosivas presentaciones junto a Aerosmith y Deep Purple, sus cuatro apariciones en Rock al Parque, su rotación en emisoras y por haber tendido un puente real entre el underground y el mainstream, The Black Cat Bone se consolidó como una de las agrupaciones clave de la primera década del nuevo milenio.

La reunión contará con la presencia de Mauricio Leguízamo, Carlos Reyes, Juan David Bernal y Andrés Garzón, quienes volverán a compartir escenario para revivir la fuerza y autenticidad que los convirtió en referentes de la escena independiente. El regreso de Reyes y Bernal añade un valor especial a esta cita, al consolidar la formación clásica que marcó a toda una generación.

Cabe recordar que el autor Pablito Wilson, en su libro Rock Colombiano: 100 discos, 50 años, describió el debut de la banda como “un antes y un después entre las propuestas de este género que ha habido en el país”. Hoy, dos décadas después, esa afirmación cobra nueva vigencia en un espectáculo que promete ser inolvidable.

“The Black Cat Bone nació de la efervescente escena musical bogotana de finales de los ochenta y noventa, cuando sus integrantes se formaron entre discos, casetes y programas radiales como Expreso del Rock. Su fundador inició en el metal con Agony, banda pionera del death-thrash nacional, experiencia que le dio las bases para luego sumergirse en el blues y el rock clásico", explica Carlos Reyes.

“Tras recorrer bares del underground y liderar espacios como Bajo Mississippi, se consolidó una generación que abrazó las raíces del blues y abrió camino a nuevas propuestas en Bogotá. La búsqueda de autenticidad llevó incluso a Tennessee, cuna del blues, donde se fortaleció la visión de equilibrar tradición y vanguardia. De ese cruce de caminos nació la esencia de The Black Cat Bone: una agrupación que transformó influencias globales en un sonido propio y referente de la escena independiente colombiana", agrega.