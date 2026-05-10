Betzabeth, “La Sirena Caribeña”, conquista Estados Unidos como invitada especial de Blessd en su gira internacional

La música colombiana continúa expandiendo su presencia internacional y una de las artistas que más está llamando la atención en la actualidad es Betzabeth, conocida como “La Sirena Caribeña”, quien sorprende como invitada especial en varias fechas de la exitosa gira de Blessd por Estados Unidos.

La cantante barranquillera se ha sumado a distintos conciertos del tour El Mejor Hombre del Mundo, una ambiciosa gira que ha recorrido ciudades clave como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta y Miami, consolidándose como una de las nuevas voces femeninas con mayor proyección dentro de la escena musical colombiana.

Betzabeth conquista nuevos públicos en la gira de Blessd

Con una propuesta fresca, magnética y profundamente conectada con el ADN del Caribe colombiano, Betzabeth ha logrado destacarse sobre escenarios de gran formato, despertando el interés de nuevos públicos que hoy descubren en ella una artista con identidad propia.

Su participación en la gira de Blessd no solo evidencia el impacto que viene generando en la industria musical, sino también el crecimiento sostenido que ha construido gracias a una mezcla de sensualidad, sonidos tropicales y ritmos globales que conectan con las nuevas tendencias de la música latina.

La artista nacida en Barranquilla representa además una nueva narrativa femenina dentro de la música urbana colombiana, inspirada en las raíces afrocaribeñas y la energía cultural de la región.

“Así Así”, el nuevo afrobeat colombiano de Betzabeth y Denezzz

Este importante momento en su carrera coincide con el lanzamiento de Así Así, su más reciente sencillo junto a Denezzz.

La canción se perfila como una nueva apuesta del afrobeat colombiano hecha desde Barranquilla para el mundo. El tema aborda un amor limpio, auténtico y real, combinando la esencia romántica del Caribe colombiano con la cadencia moderna del afrobeat latino.

Con una vibra cálida, envolvente y emocional, “Así Así” conecta con quienes buscan canciones para dedicar y también con los seguidores de los sonidos afro urbanos que actualmente dominan las tendencias musicales en Latinoamérica.

Betzabeth se acerca al millón de oyentes en Spotify

Otro de los indicadores que confirma el ascenso de la cantante es su crecimiento en plataformas digitales. Actualmente, Betzabeth está cerca de alcanzar el millón de oyentes mensuales en Spotify, reflejando el rápido aumento de su audiencia y el interés que despierta su propuesta musical.

Mientras continúa dejando huella en la gira de Blessd por Estados Unidos, “La Sirena Caribeña” reafirma que su momento artístico ya comenzó y que su nombre empieza a posicionarse como uno de los más prometedores dentro de la nueva generación femenina de la música colombiana.

Desde Barranquilla y con el mar Caribe como inspiración estética y sonora, Betzabeth emerge como una de las artistas colombianas a seguir en 2026.