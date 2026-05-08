Amplify-HER llega a Bogotá: el programa de YouTube que impulsa a mujeres en la música

YouTube Music presentó en Bogotá la segunda edición de Amplify-HER, un workshop especializado que reunirá a más de 90 mujeres de la industria musical colombiana. La iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas, estratégicas y creativas de artistas emergentes y profesionales del sector.

El encuentro, que se desarrollará en la capital del país, reafirma el compromiso de la plataforma con la equidad de género dentro de la industria musical digital, ofreciendo herramientas de crecimiento, espacios de networking y formación liderada por expertas.

Un espacio para potenciar el talento femenino en la música

Amplify-HER está diseñado para brindar conocimientos clave sobre el manejo profesional de plataformas digitales y el fortalecimiento de carreras musicales en entornos digitales altamente competitivos.

Durante la jornada, las participantes podrán acceder a sesiones enfocadas en:

Optimización avanzada de contenido en YouTube.

Gestión de Canales Oficiales de Artista (OAC).

Estrategias de contenido multiformato.

Narrativa audiovisual para artistas.

Herramientas de protección de Copyright.

Uso de Inteligencia Artificial en procesos creativos.

Tácticas para ampliar audiencias y alcance musical.

La iniciativa también busca generar conexiones estratégicas entre artistas, creadoras y líderes de la industria.

Speed-Dating creativo y networking estratégico

Uno de los puntos más destacados de esta edición será el bloque de “Speed-Dating Creativo”, una dinámica pensada para fomentar alianzas y colaboraciones entre las participantes y referentes de la industria musical.

Además, el evento contará con talleres de retroalimentación directa junto al equipo de YouTube Music y una charla magistral liderada por María Ramírez, quien abordará temas relacionados con planificación estratégica y crecimiento profesional en la música.

YouTube busca cerrar brechas históricas en la industria musical

La apuesta de Amplify-HER también responde a la necesidad de generar espacios más equitativos y accesibles para las mujeres dentro de la industria del entretenimiento.

“En YouTube Music celebramos el talento femenino y estamos comprometidos con fortalecer el ecosistema. Somos un aliado real para las artistas, impulsamos su crecimiento y queremos seguir construyendo una comunidad musical vibrante e inclusiva. Amplify-HER es un paso más en nuestro compromiso de que sus voces resuenen con fuerza”, afirmó Andrea Barbosa.

Diversidad musical y representación femenina

El programa también promueve la visibilización de propuestas innovadoras en géneros como pop, urbano, reggaetón e indie, destacando la diversidad cultural y musical de Colombia.

Con esta nueva edición, YouTube busca seguir construyendo una red de apoyo sólida para las mujeres artistas, impulsando nuevas oportunidades dentro de una industria que históricamente ha enfrentado desigualdades de representación y acceso.