Bogotá reunirá a líderes y ciudadanos en el Festival Colombiano de Educación Ambiental 2026

La capital del país será el escenario del Festival Colombiano de Educación Ambiental (FCEA) 2026, un evento que busca impulsar la conciencia ecológica y promover soluciones frente a la crisis ambiental. La cita tendrá lugar del 18 al 20 de marzo en el edificio RGD de la Universidad de los Andes, donde se espera la participación de más de 1.400 asistentes entre líderes ambientales, estudiantes, académicos y ciudadanos interesados en la sostenibilidad.

El encuentro es organizado por Shambala Comunidades Ambientales y surge como una evolución de la feria ambiental realizada el año anterior. Su objetivo principal es fortalecer las redes de colaboración entre quienes trabajan por la protección del planeta y promover iniciativas que impulsen cambios reales en la sociedad.

Un festival ambiental con innovación y experiencias interactivas

A diferencia de otros eventos académicos sobre sostenibilidad, el Festival Colombiano de Educación Ambiental 2026 apostará por una experiencia inmersiva basada en el concepto de biofilia, que plantea la conexión natural entre los seres humanos y la naturaleza.

Para ello, el festival incorporará un journey gamificado protagonizado por “Laura”, un personaje que guiará a los asistentes a través de distintas etapas de conciencia ambiental. Mediante muestras artísticas, códigos QR e interacciones digitales, los participantes podrán explorar desde la sensibilización frente a la crisis ecológica hasta la construcción de nuevas visiones sostenibles para el futuro.

El evento contará con más de 30 talleres, 40 proyectos ambientales y espacios de aprendizaje interactivo, pensados para inspirar soluciones innovadoras desde distintos sectores de la sociedad.

Tres días de agenda ambiental en Bogotá

La programación del festival estará distribuida en tres jornadas temáticas que combinarán espacios académicos, culturales y corporativos:

18 de marzo: apertura oficial del evento (por invitación), con un Showcase de Inversión liderado por ReFi Collective y una experiencia de moda sostenible organizada por ClosetUp y Uniandinos.

apertura oficial del evento (por invitación), con un liderado por ReFi Collective y una experiencia de organizada por ClosetUp y Uniandinos. 19 de marzo: jornada educativa y académica con talleres somáticos, espacios de formación y presentaciones culturales .

jornada educativa y académica con . 20 de marzo: franjas corporativa y de proyectos ambientales, donde se presentarán iniciativas que buscan impulsar la transición ecológica en el país.

Además de los espacios formativos, el festival integrará agendas de inversión de impacto, cultura y moda sostenible, con el propósito de demostrar que la acción climática también puede impulsarse desde la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

Expertos y líderes ambientales participarán en el evento

El FCEA 2026 contará con la participación de reconocidas figuras del ámbito académico, político y cultural que han impulsado la agenda ambiental en Colombia.

Entre los invitados se destacan la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste; el exministro de Ambiente Ricardo Lozano; el comediante y creador de contenido Alejandro Riaño; la actriz e influencer Norma Nivia; así como los congresistas Julia Miranda y Juan Carlos Losada.

La presencia de estos líderes busca generar diálogo entre distintos sectores y fortalecer la construcción colectiva de soluciones frente a los retos ambientales del país.

Inscripción gratuita para asistir al festival

La asistencia al Festival Colombiano de Educación Ambiental 2026 será gratuita, aunque los organizadores señalaron que es necesario realizar registro previo en el sitio web oficial debido al aforo limitado del evento.