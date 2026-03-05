En Isla Fuerte, una escuela comunitaria impulsa el arte para preservar la memoria del territorio

La Escuela Arrecife, una iniciativa comunitaria ubicada en Isla Fuerte, se ha consolidado como un espacio de creación artística donde niñas, niños y jóvenes aprenden a narrar su territorio a través del arte, la música, el sonido y la naturaleza. Desde su creación en 2018, el proyecto ha promovido procesos culturales que fortalecen la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia con la isla.

Cada año, más de 60 niñas, niños y jóvenes participan directamente en los talleres y actividades formativas de la escuela. Sin embargo, su impacto trasciende estos espacios y alcanza a cerca de 400 personas de la comunidad, quienes se vinculan a través de muestras culturales, cineclubes y programas de radio comunitaria que permiten compartir historias, tradiciones y reflexiones sobre la vida en el territorio.

Un proyecto cultural que involucra a toda la comunidad

Uno de los aspectos más relevantes de la Escuela Arrecife es su enfoque comunitario e intergeneracional. Alrededor de 40 madres, abuelas y cuidadoras participan activamente acompañando los talleres y procesos creativos, fortaleciendo los vínculos familiares y el tejido social que sostiene la vida cultural de la isla.

De acuerdo con Juan David Mejía, coordinador general de la Escuela Arrecife, este tipo de iniciativas son fundamentales en un contexto donde el territorio está atravesando transformaciones aceleradas.

“En los últimos años, Isla Fuerte ha cambiado rápidamente con el crecimiento del turismo, y eso impacta la forma en que las niñas y los niños se relacionan con su territorio. Espacios como estos son fundamentales para que puedan mantener vivas sus raíces, fortalecer su identidad y seguir reconociendo la isla como parte de quienes son”, explicó Mejía.

Los desafíos que enfrenta la Escuela Arrecife

A pesar de su impacto cultural y social, la Escuela Arrecife enfrenta importantes desafíos para sostener sus actividades de manera permanente. Al tratarse de un proyecto comunitario, su funcionamiento depende en gran medida de apoyos temporales, donaciones y procesos de autogestión, lo que dificulta contar con un equipo de trabajo estable y garantizar la continuidad de los talleres.

A esta situación se suma la inestabilidad en el acceso a la electricidad en Isla Fuerte, donde el servicio solo está disponible durante algunas horas de la noche y no todos los hogares cuentan con energía permanente. Esta limitación afecta directamente el desarrollo de actividades creativas que requieren iluminación, equipos técnicos y continuidad en los procesos formativos.

Mantener un espacio cultural activo en estas condiciones representa un esfuerzo adicional para la comunidad y evidencia la necesidad de fortalecer el proyecto para asegurar condiciones dignas y sostenibles para las infancias de la isla.

“Un Arrecife para las Infancias”: campaña para fortalecer la escuela

Con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto, la iniciativa lanzó la campaña de crowdfunding “Un Arrecife para las Infancias, Escuela de artes y biodiversidad en Isla Fuerte”, que busca recaudar 100 millones de pesos mediante aportes económicos y donaciones en especie.

La campaña estará abierta del 25 de febrero al 31 de marzo de 2026 y tiene como propósito fortalecer la sostenibilidad de la escuela y asegurar que continúe funcionando como un espacio permanente de creación, cuidado y encuentro para la infancia y las familias de la isla.

Los recursos recaudados permitirán:

Conformar un equipo base de cuatro personas dedicado a la coordinación y realización de talleres.

dedicado a la coordinación y realización de talleres. Garantizar refrigerios y alimentación para niñas y niños durante las jornadas formativas.

para niñas y niños durante las jornadas formativas. Realizar mejoras en la infraestructura de la sede ubicada en el barrio 20 de Julio.

de la sede ubicada en el barrio 20 de Julio. Adquirir un sistema de energía solar que permita superar las limitaciones del acceso a electricidad en la isla.

Arte, memoria y territorio para las nuevas generaciones

Más allá de los talleres artísticos, la Escuela Arrecife representa un espacio donde las niñas y los niños de Isla Fuerte reconocen su historia, su cultura y su relación con el territorio. A través de la creatividad, la escuela promueve una forma de aprendizaje que conecta la identidad local con el cuidado de la biodiversidad y la memoria colectiva.

En un contexto de transformación social y turística, iniciativas como esta buscan asegurar que las nuevas generaciones crezcan con un fuerte sentido de pertenencia hacia su isla, manteniendo vivas las historias, tradiciones y saberes que conforman la riqueza cultural de Isla Fuerte.