El Chavo llega a la Cajita Feliz Libros: “Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo”

“Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo” es la premisa con la que McDonald’s presenta su nueva colección de Cajita Feliz Libros, esta vez inspirada en el entrañable universo de El Chavo. La iniciativa reafirma el compromiso de Arcos Dorados —operadora de los restaurantes McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe— con la promoción de la lectura en familia y el acceso democrático a la literatura infantil.

Desde 2013, el programa Cajita Feliz Libros ha puesto en manos de millones de familias la posibilidad de elegir un libro como parte del menú infantil. A lo largo de trece años, más de 25 millones de ejemplares han sido distribuidos, consolidando esta plataforma como un vehículo clave para estimular el hábito lector en toda la región.

Una colección con identidad latinoamericana

La nueva serie, creada en alianza con Grupo Chespirito, marca un hito al convertirse en la primera colección de la Cajita Feliz inspirada exclusivamente en un personaje de ficción latinoamericano. Los libros han sido escritos especialmente para McDonald’s, garantizando autenticidad y un vínculo emocional con los relatos de la icónica vecindad.

Compuesta por cinco libros de tapa dura, cada volumen reúne dos cuentos basados en El Chavo Animado, protagonizados por personajes que habitan la memoria colectiva: El Chavo, Quico, La Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, el Profesor Jirafales y el Señor Barriga. Las historias buscan fomentar valores como la amistad, la empatía y la convivencia, y están diseñadas para convertirse en una experiencia de lectura compartida entre adultos que crecieron con la serie y niños que la descubren por primera vez a través de los libros.

“Con Cajita Feliz Libros buscamos acercar la lectura a la vida cotidiana de las familias, transformando cada encuentro en una oportunidad para imaginar, conversar y crecer juntos”, señaló Santiago Blanco, Chief Marketing and Digital Officer de Arcos Dorados. “Esta colección, inspirada en historias que hacen parte de la cultura latina, fortalece los vínculos entre cuidadores y niños”.

Un homenaje al legado de Roberto Gómez Bolaños

Para Roberto Gómez Fernández, hijo del creador de El Chavo y director de Grupo Chespirito, esta alianza representa una oportunidad para que nuevas generaciones encuentren en la lectura la misma magia que marcó a millones de espectadores en toda América Latina.

“El Chavo tenía una forma muy particular y divertida de leer; esto reflejaba el propósito de mi padre: escribir para entretener. Sin querer queriendo, sus historias se convirtieron en un recuerdo al que siempre se podía volver para encontrar un lugar seguro”, afirmó. “Ojalá que cada niño descubra en esta colección ese mismo refugio: un espacio para disfrutar, imaginar y divertirse leyendo”.

Organismos como la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial han demostrado que la presencia de libros en el hogar mejora las habilidades lectoras, fortalece los vínculos familiares y aumenta la permanencia escolar. Iniciativas como Cajita Feliz Libros se alinean con esta evidencia, acercando la lectura a espacios cotidianos y accesibles para las familias.

La colección estará disponible en México, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Panamá y Venezuela, invitando a niños, niñas y adultos a reencontrarse con uno de los personajes más queridos de la cultura popular latinoamericana.