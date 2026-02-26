“Superba”: la tonada llanera con la que Cimarrón reinventa el desamor

La agrupación colombiana Cimarrón presenta “Superba”, un nuevo sencillo que amplía los límites de la tonada llanera y reafirma al joropo como una música viva, capaz de dialogar con la emocionalidad de nuestro tiempo. Con esta propuesta, el grupo consolida su apuesta por un folclor que no se limita a la preservación, sino que evoluciona y conversa con las nuevas generaciones.

Después de una intensa gira internacional entre julio de 2023 y diciembre de 2025, la agrupación comprendió que el verdadero poder de su música no reside únicamente en el espectáculo en vivo, sino en la posibilidad de generar un vínculo emocional duradero con el público.

De esa reflexión nace Superba: una canción concebida como una ofrenda íntima, a la que se puede regresar en momentos de amor o desamor, sin importar el lugar del mundo desde donde se escuche.

La poderosa voz de Ana Veydó conduce esta tonada que retoma uno de los pilares más representativos del joropo tradicional y lo impulsa hacia una dimensión contemporánea. Lejos de reinterpretar el folclor desde la nostalgia, Cimarrón lo expande, equilibrando la vanguardia sonora global con la riqueza rítmica étnica del Llano.

“Superba”: desamor con dignidad y fuerza

En el plano lírico, Superba se presenta como un canto de despedida con dignidad. La canción aborda el desengaño y la pérdida desde una honestidad directa, acercándose a temáticas propias de la canción de amor actual. Es una pieza que transita entre la nostalgia y la afirmación personal, combinando vulnerabilidad y firmeza.

Esta aproximación emocional refuerza el propósito del grupo: demostrar que el joropo y la tonada llanera no pertenecen únicamente al pasado, sino que pueden expresar las complejidades sentimentales del presente.

Exploración sonora y raíces afro del joropo

En el ámbito musical, el sencillo propone una exploración profunda de las raíces afro del joropo. Destaca la inclusión del quitiplás, instrumento de percusión afrovenezolano interpretado por el músico Anyose Díaz, que aporta una conexión directa con esta herencia rítmica.

La producción estuvo a cargo de Ana Veydó. La voz principal fue grabada en los estudios Audiovisión en Bogotá; el arpa se registró en Venezuela y el contrabajo en Francia, consolidando el carácter internacional del proyecto. La masterización fue realizada por Stefano Pizzaia, ingeniero de sonido ganador de cuatro Grammy Latinos.

Este proceso técnico refuerza el concepto de Superba como una obra que cruza fronteras sin perder su identidad territorial.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip que presenta a Ana Veydó encarnando una dualidad de fuerzas en paisajes opuestos: blanco y negro, verdor y sequía. A diferencia de la crudeza natural que caracterizó producciones anteriores del grupo en escenarios abiertos del Llano, esta vez la apuesta fue completamente de estudio.

Rodado en Bogotá durante 18 horas continuas, el video implicó un montaje coreográfico distante del joropo tradicional, explorando una narrativa visual más conceptual y simbólica. La realización se llevó a cabo en alianza con la productora colombiana Perromocho Films.