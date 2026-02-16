Tumaco vibra con el Carnaval del Fuego 2026: programación, desfiles y conciertos imperdibles

Del 12 al 17 de febrero de 2026, Tumaco se convierte en el epicentro cultural del Pacífico colombiano con una nueva edición del Carnaval del Fuego, una celebración que exalta la identidad afro, la memoria histórica y la riqueza espiritual del territorio.

Más que una fiesta popular, el Carnaval del Fuego es una experiencia colectiva que transforma las calles, la bahía y los corazones de quienes se atreven a vivirlo. Durante seis días, la música, la danza, la gastronomía y la tradición se entrelazan para rendir homenaje a la ancestralidad afrocolombiana y a la resiliencia de un pueblo que convierte el dolor en celebración.

Carnaval del Fuego 2026: una fiesta que honra la identidad afro del Pacífico

El fuego que da nombre al carnaval no es solo símbolo: se siente en cada tambor, en cada paso de baile y en cada mirada que vibra al ritmo de la marimba. Esta celebración, nacida de la resistencia y el orgullo afro, se ha consolidado como una de las expresiones culturales más poderosas del Pacífico colombiano.

Quienes visitan Tumaco en estas fechas no solo asisten a un desfile o a un concierto; entran en contacto con una cultura viva que canta con el alma, abraza sin reservas y reafirma su identidad frente al mundo.

“El Carnaval del Fuego es más que una fiesta: es nuestra manera de abrazarnos como pueblo y de mostrarle al mundo la riqueza espiritual, cultural y humana que tiene Tumaco”, aseguró Félix Henao, alcalde del distrito.

Desfile Náutico: el espectáculo insignia del Carnaval del Fuego

Uno de los momentos más esperados es el Desfile Náutico, una postal única donde embarcaciones y candidatas al reinado recorren la bahía interna, evidenciando la profunda conexión entre el mar y el alma tumaqueña.

Desde el Puente El Pindo hasta el Puente del Morro, la travesía se convierte en una fiesta flotante de música, color y tradición. Turistas y habitantes se congregan en las orillas o suben a bordo para vivir de cerca esta experiencia que distingue al carnaval de otras celebraciones del país.

Comparsas, reinas y tradición en las calles de Tumaco

El carnaval también toma las avenidas con desfiles llenos de creatividad y arraigo cultural. Eventos como el Cariocazo Infantil, protagonizado por niños y niñas de las instituciones educativas, demuestran cómo la tradición se transmite de generación en generación.

El Gran Desfile Central reúne carrozas, comparsas, murgas, danzas típicas y disfraces individuales que recorren las principales calles del distrito, encabezados por la Reina y la Virreina del Carnaval del Fuego 2026.

La elección y coronación de la Reina del Carnaval, en el Estadio Domingo Tumaco González, se convierte en otro de los puntos más altos de la programación, acompañada por artistas locales, nacionales e internacionales.

Gastronomía del Pacífico: sabores que cuentan historia

La cocina ocupa un lugar privilegiado durante esta semana. Platos como el encocado de camarón, el tapao de pescado, el arroz marinero y los ceviches afro reflejan una tradición culinaria que nace del mar y se sazona con historia.

El evento “Saboreando el Pacífico” reúne lo mejor de esta oferta gastronómica y posiciona a Tumaco como un destino turístico y cultural de alto valor, donde cada bocado es un homenaje al territorio y a la memoria colectiva.

Agenda oficial del Carnaval del Fuego 2026

Jueves 12 de febrero

Cariocazo InfantilLugar: Avenida Los EstudiantesHora: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Viernes 13 de febrero

Desfile de Apertura – Instituciones Educativas (Bachillerato)Recorrido: Parque Colón – Avenida Los EstudiantesHora: 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Noche AfroLugar: Avenida Los EstudiantesHora: 7:00 p. m. a 2:30 a. m.

Sábado 14 de febrero

Desfile Náutico del Carnaval del FuegoRecorrido: Puente El Pindo – Puente del MorroHora: 1:00 p. m. a 4:30 p. m.

Concierto Náutico – MayimbeLugar: Puente del MorroHora: 2:00 p. m.

Domingo 15 de febrero

Tarde de MelómanosLugar: Caballito GarcésHora: 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Elección y Coronación de la Reina del Carnaval del Fuego 2026Lugar: Estadio Domingo Tumaco GonzálezHora: 6:00 p. m.

Concierto: Alexander Abreu, Nelson Velásquez y Domingo QuiñonesLugar: Estadio Domingo Tumaco GonzálezHora: 8:00 p. m.

Lunes 16 de febrero

Gran Desfile Central del CarnavalRecorrido: Principales calles – finaliza en el sector del BajitoHora: 1:00 p. m. a 5:30 p. m.

Concierto: Tony Vega, Jowell & RandyLugar: Estadio Domingo Tumaco GonzálezHora: 6:00 p. m.

Martes 17 de febrero

Día del Agua y cierre del CarnavalLugar: Zonas rurales del distritoHora: 2:00 p. m. a 12:00 a. m.

La Alcaldía Distrital invita a la comunidad y a los visitantes a estar atentos a la publicación oficial de la nómina completa de artistas nacionales e internacionales que harán parte de los conciertos centrales.

Tumaco: destino cultural, espiritual y turístico del Pacífico

Con playas vírgenes, paisajes exuberantes y una comunidad que recibe con el alma abierta, Tumaco se consolida como un destino para quedarse, escuchar y aprender. Su carnaval no es solo entretenimiento: es una vivencia espiritual que conecta con la ancestralidad afrocolombiana y reafirma la esperanza colectiva.

El Carnaval del Fuego 2026 promete ser una experiencia transformadora. Quienes lleguen al Pacífico en febrero no solo presenciarán una fiesta, sino que serán parte de una celebración que deja huella.