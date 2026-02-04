‘Fichaje Nacional’: una narrativa de unión alrededor de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Con el regreso de la Selección Colombia a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia, el país vuelve a experimentar un clima de expectativa colectiva. En ese contexto previo al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, surge Fichaje Nacional, una iniciativa que propone una lectura simbólica del fútbol como espacio de encuentro cultural y emocional para millones de colombianos.

La clasificación se dio tras un sólido cierre en las Eliminatorias Sudamericanas, donde el equipo nacional completó un tramo final invicto de cinco partidos, asegurando el tercer lugar en la tabla. Más allá del resultado deportivo, el regreso al Mundial reactivó un sentimiento compartido que atraviesa generaciones, regiones y formas de vivir el fútbol.

Un país que se reconoce en la camiseta

El concepto de Fichaje Nacional parte de una idea central: cuando alguien se pone la camiseta de la Selección, no solo representa a once jugadores en la cancha, sino a un país entero. Esa narrativa se construye a partir de figuras del deporte, la cultura popular y el entretenimiento que han marcado la memoria colectiva de Colombia.

Entre los protagonistas aparecen referentes del fútbol como James Rodríguez, Luis Díaz, el director técnico Néstor Lorenzo y el histórico Carlos el Pibe Valderrama. Junto a ellos, se integran íconos culturales que trascienden el deporte, como Betty la Fea, símbolo reconocible de la televisión nacional, así como figuras del automovilismo, la música urbana y la creación de contenidos digitales.

El resultado es un retrato amplio de la identidad colombiana, donde el fútbol funciona como lenguaje común y escenario de reconocimiento colectivo.

El fútbol más allá del estadio

Uno de los ejes de la iniciativa es trasladar la experiencia del Mundial al día a día de los hinchas. A través de activaciones en espacios cotidianos —como tiendas y puntos de encuentro barriales— se propone una participación simbólica que refuerza la idea de que todos “juegan” en el mismo equipo.

Mediante códigos QR disponibles en distintos puntos del país, los aficionados pueden registrarse y recibir una identificación simbólica que los vincula con la Selección. Como parte de esta experiencia, se contemplan 100 cupos para asistir al Mundial 2026, distribuidos a razón de uno por día durante 100 días, permitiendo que seguidores acompañen al equipo en la cita internacional.

Un Mundial como punto de encuentro nacional

Más que una campaña puntual, Fichaje Nacional se plantea como una narrativa que acompaña el proceso previo al Mundial y que busca reforzar la idea del fútbol como fenómeno social. En un país marcado por la diversidad regional y cultural, la Selección vuelve a funcionar como uno de los pocos símbolos capaces de generar una emoción compartida a gran escala.

De cara a 2026, la expectativa no solo está puesta en el desempeño deportivo, sino en la manera en que millones de colombianos volverán a reconocerse en una misma camiseta, reafirmando que, cuando rueda el balón, el país entero juega el mismo partido.