El rap colombiano cruza fronteras: Afterclass anuncia tour por Colombia y Europa en 2026

Afterclass World Tour 2026 confirma el momento de mayor proyección internacional del colectivo paisa. Entre marzo y julio de 2026, Afterclass llevará a los escenarios un repertorio que resume más de una década de trabajo continuo, combinando sus himnos más reconocidos con los temas de La Ausencia del Descanso, su nuevo álbum de estudio.

Un colectivo clave del hip-hop colombiano

Durante los últimos años, Afterclass Records se ha consolidado como una de las plataformas creativas más influyentes del hip-hop colombiano y latino. El proyecto, integrado por Luis7Lunes, Vic Deal y Maco Maat, ha construido una identidad sonora y visual marcada por beats sólidos, líricas directas y una estética cuidada en cada lanzamiento, videoclip y formato físico. Su propuesta se define como hip-hop adulto, donde la contundencia del rap convive con una alta factura artística y una ética de trabajo constante.

El respaldo en tarima del DJ Kid Sánchez y la experiencia acumulada de sus tres MC —cada uno con más de una década en la escena— convierten cada presentación en un show de alta energía, precisión y conexión con el público.

De los proyectos individuales al peso del trabajo colectivo

Antes de consolidarse como grupo, los integrantes de Afterclass desarrollaron carreras sólidas en solitario con discos como El Armador del Sol (2018), La Costa Nostra (2020) y Kamikaze (2021). En 2022, ese recorrido confluyó en Rap Cum Laude, su primer álbum colectivo, una obra que funcionó como declaración de principios y punto de partida para una nueva etapa conjunta.

Tras varios lanzamientos individuales, el trío regresó a finales de 2025 con La Ausencia del Descanso, un álbum de diez canciones que sintetiza su filosofía de trabajo: no bajar el ritmo, mantener el hambre creativo y competir consigo mismos. El disco cuenta con la producción de Eztone, Ignorancia Sofisticada, Kid Sánchez y Vic Deal, y reafirma el lugar del colectivo dentro del rap colombiano contemporáneo, al tiempo que amplía su alcance internacional.

La Ausencia del Descanso: el eje de la gira

El nuevo álbum será el eje central del Afterclass World Tour 2026, una gira que se extenderá del 21 de marzo al 18 de julio y recorrerá doce ciudades entre Colombia y Europa. El show integra material del disco reciente con una selección profunda de su catálogo colectivo e individual, ofreciendo una experiencia completa tanto para seguidores históricos como para nuevos públicos.

La gira representa un paso decisivo en la internacionalización del proyecto, con fechas en plazas clave del circuito europeo del rap en español, además de un recorrido amplio por distintas regiones de Colombia.

Fechas confirmadas – Afterclass World Tour 2026

21 de marzo – Bucaramanga

28 de marzo – La Ceja

30 de abril – Manizales

1 de mayo – Pereira

2 de mayo – Cali

14 de mayo – Berlín

16 de mayo – Estocolmo

21 de mayo – Madrid

22 de mayo – Barcelona

6 de junio – Bogotá

7 de junio – Villavicencio

18 de julio – Medellín




