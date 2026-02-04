Cuatro décadas de tradición: así se celebran los 40 años del Festival Nacional de la Música Colombiana

El próximo 6 de marzo, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será el escenario del concierto de gala La historia de un sueño que se convirtió en leyenda, evento que marca el lanzamiento oficial de la versión 40 del Festival Nacional de la Música Colombiana, uno de los encuentros más emblemáticos del patrimonio sonoro del país.

Desde las 7:00 p. m., la colonia tolimense residente en Bogotá y los amantes de la música tradicional colombiana vivirán una velada inolvidable en la que el bambuco, la guabina, el pasillo, el sanjuanero y otros aires representativos de las distintas regiones del país serán los grandes protagonistas.

Una gala patrimonial en uno de los escenarios más importantes del país

La celebración tendrá lugar en uno de los teatros más prestigiosos de Colombia, que desde su apertura ha acogido el lanzamiento oficial del Festival en Bogotá. En esta ocasión, el escenario se vestirá de gala para dar inicio a la conmemoración de los 40 años del Festival, declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación por el Congreso de la República.

Más de 60 voces e instrumentos se unirán en un momento profundamente simbólico al interpretar “Hurí”, himno oficial de la Fundación Musical de Colombia, reafirmando el valor de la música andina como expresión viva de la identidad nacional.

Duetos históricos y grandes exponentes de la música andina

La gala, organizada por la Fundación Musical de Colombia, reunirá a algunos de los más destacados exponentes del género, con un homenaje especial a los duetos ganadores del título “Príncipes de la Canción” a lo largo de la historia del Festival:

Dueto LUAR (2025)

(2025) Dueto Duetorres (2023)

(2023) Armonizando Dúo (2018)

(2018) Dueto Renaceres (2017)

(2017) Dueto Nocturnal (2003)

A esta destacada nómina se suman el reconocido Bogotá Piano Trio, los compositores Leonardo Laverde y Fernando Salazar, y la Gran Rondalla Colombiana, máximos exponentes de la música de la Región Andina, quienes preparan una sorpresa musical especial para dar la bienvenida al público.

Los protagonistas de una noche que honra la tradición

Las más recientes Princesas de la Canción, el Dueto LUAR, integrado por Martha Elena Díaz Peña, Ana María Rodríguez Monroy y Daniel Cortés Parra, representan al Tolima con una propuesta que fusiona técnica, sensibilidad y respeto por la tradición andina.

Desde Bogotá, el Dueto Duetorres, conformado por Julián e Iván Torres, aportará un repertorio que equilibra la herencia musical con una mirada renovada del género. Desde Neiva, Armonizando Dúo deleitará al público con torbellinos, bambucos y pasillos, mientras que Renaceres y Nocturnal, con más de dos décadas de trayectoria, enriquecerán la gala con la profundidad de sus armonías y su recorrido por los principales escenarios del país.

Un cierre de lujo con Maía

El broche de oro de esta noche mágica estará a cargo de Maía, una de las voces más importantes de la música colombiana. Con la potencia y sensibilidad que la caracterizan, la artista llevará al público por un viaje sonoro entre cumbias, boleros y baladas, compartiendo fragmentos de su historia musical y sellando una velada cargada de emoción y orgullo nacional.

Preventa, descuentos y boletería

Para la colonia tolimense y los amantes de la música colombiana, el evento contará con 10 % de descuento en preventa y 10 % de descuento para adultos mayores, disponibles hasta el 16 de febrero.

Las entradas pueden adquirirse a través de TUBOLETA, así como en los puntos de venta físicos del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Movistar Arena y Ferretería Fonseca, con beneficios adicionales por compra anticipada.

Como lo afirma Doris Morera de Castro, presidenta del Festival:

“Este concierto de gala es la ocasión perfecta para que toda la familia disfrute de nuestra música, se antoje de ir a nuestra celebración en Ibagué del 16 al 23 de marzo y goce con los ritmos tradicionales de nuestra Colombia”.