Tradición, ciudad y motores: Barranquilla será escenario de una rodada conmemorativa

Barranquilla atraviesa uno de sus momentos más vibrantes del año. Con la llegada del Carnaval, la ciudad no solo se llena de música, comparsas y expresiones artísticas, sino que también se convierte en un escenario abierto para experiencias urbanas que mezclan cultura, identidad y participación ciudadana. En medio de esta celebración colectiva, las calles y espacios emblemáticos del Distrito se transforman en puntos de encuentro donde distintas comunidades encuentran nuevas formas de sumarse a la fiesta.

Royal Enfield inicia la celebración de sus 125 años de historia en Colombia con una rodada urbana que recorrerá los puntos más emblemáticos de Barranquilla, en pleno ambiente del Carnaval de Barranquilla. La cita será este 7 de febrero a partir de las 3:00 p. m., en un formato Sunset Ride que une motociclismo, cultura y comunidad.

Una celebración sobre ruedas en el corazón del Caribe

En el marco de una de las fiestas culturales más importantes del país, Royal Enfield da inicio a su aniversario número 125 con una experiencia que refleja el ADN de la marca: rodar como forma de encuentro. La capital del Caribe se convierte así en el escenario perfecto para conectar el legado histórico de la marca con una celebración colectiva junto a su comunidad de riders.

“Barranquilla vive un momento de celebración cultural y nosotros nos sumamos a esa conmemoración para dar inicio al aniversario de la marca. Celebrar 125 años de historia rodando junto a nuestra comunidad, conectando con la cultura local y disfrutando el camino, es la mejor manera de honrar nuestro legado”, aseguró Melissa Osorio, gerente de marketing de Royal Enfield para Latinoamérica.

Recorrido de la rodada Royal Enfield 125 años en Barranquilla

La rodada conmemorativa reunirá cerca de 100 riders de la comunidad Royal Enfield del Caribe. El trayecto partirá desde la tienda oficial de la marca y recorrerá algunos de los lugares más icónicos de la ciudad, entre ellos:

Estadio de Béisbol Edgar Rentería

Aleta del Tiburón

Estatua de Shakira

Luna del Río

Ventana al Mundo

El recorrido finalizará con un encuentro comunitario en Caimán del Río, consolidando la rodada como un desfile urbano abierto para habitantes y visitantes, especialmente en sectores como el Malecón del Río, donde la ciudad vive con mayor intensidad el Carnaval.

Modelos que ruedan el legado de Royal Enfield

Durante el Sunset Ride rodarán algunos de los modelos más representativos y recientes de la marca, mostrando su evolución a lo largo de más de un siglo. Entre ellos se destacan:

Bear 650

GRR 450

Himalayan 450

HNTR

Meteor y Classic 350

Super Meteor y Shotgun 650

Además, harán presencia clásicos icónicos como la Bullet 350 y la Classic 500, símbolos del legado histórico de Royal Enfield en el mundo del motociclismo.

Una experiencia abierta al público

Aunque la rodada está protagonizada por la comunidad de riders, el público en general podrá disfrutar de la experiencia observando el recorrido, acercándose durante las paradas y conectando con el ambiente que genera la cultura Royal Enfield. En los puntos de salida y cierre, los asistentes podrán interactuar con los motociclistas, tomarse fotografías y conocer más sobre los modelos de la marca.

“Quien lo rueda, es quien lo goza”

Bajo esta frase, Royal Enfield fusiona el espíritu festivo del Carnaval con su esencia: celebrar rodando, disfrutando el camino y compartiendo la experiencia. Para esta ocasión especial, la marca contará con un jersey conmemorativo oficial de los 125 años, diseñado exclusivamente para la celebración y alineado con la estética clásica que la caracteriza.