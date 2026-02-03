¿Qué leyeron los colombianos en 2025? Los 10 libros de ficción más vendidos

El ranking de los libros de ficción más vendidos en Colombia en 2025 deja una fotografía clara del gusto lector del país: una convivencia constante entre el entretenimiento puro, los clásicos que regresan con fuerza, la literatura que incomoda y las novelas que dialogan con el presente desde la memoria, el cuerpo o la violencia. Según los datos de la Cámara Colombiana del Libro, medidos por Nielsen BookScan, y contrastados con las valoraciones de Goodreads, el año estuvo marcado por una lectura diversa, menos homogénea de lo que parece a simple vista.

Aunque el listado, con información de laruedasuelta.com, no revela cifras exactas de ventas, sí permite entender tendencias. Los lectores colombianos compraron thrillers adictivos, novelas literarias de alto prestigio, distopías perturbadoras y hasta libros-objeto ligados a universos audiovisuales. A la par, este comportamiento confirma algo que ya se venía gestando: la ficción no solo se consume para “pasar el rato”, sino también para confrontar, debatir y, en muchos casos, incomodar.

Un mapa del gusto lector en 2025

En la parte baja del ranking aparece Gravity Falls. Diario 3, una señal clara del peso de las narrativas transmedia. Este libro no se impone por su trama tradicional, sino por la experiencia: códigos, diseño, nostalgia y participación activa del lector. Goodreads lo confirma con una recepción abrumadoramente positiva, centrada más en la emoción y el recuerdo que en el análisis literario. Es un ejemplo de cómo el vínculo afectivo también impulsa las ventas.

Un poco más arriba, el regreso de Cien años de soledad en edición aniversario demuestra que los clásicos no solo sobreviven, sino que se reactivan. La novela de García Márquez sigue siendo amada y resistida a partes iguales. Mientras muchos lectores celebran su prosa y su universo mítico, otros confiesan sentirse expulsados por su complejidad. Aun así, su presencia en el ranking confirma que el canon sigue siendo un referente obligatorio —aunque incómodo— para nuevas generaciones.

El terreno del suspenso está dominado por La paciente silenciosa, un fenómeno editorial que se sostiene por su ritmo y su giro final. Goodreads muestra un consenso claro: es un libro difícil de soltar, aunque no necesariamente profundo. La crítica se concentra en su dependencia del “twist” y en la forma como aborda la salud mental, pero incluso sus detractores reconocen su eficacia como máquina de suspenso.

La incomodidad como motor de lectura

Uno de los datos más reveladores del ranking es la fuerte presencia de novelas que buscan incomodar. Cadáver exquisito se consolida como una de las distopías más comentadas de los últimos años. Su lectura no genera consenso emocional, sino impacto: asco, rabia, culpa o shock. En Goodreads no se discute tanto si “gusta” o “no gusta”, sino lo que provoca. Esa capacidad de perturbar explica su permanencia en listas de ventas, incluso con valoraciones medias.

En una línea distinta, pero igual de desafiante, aparece La vegetariana, que ocupa el segundo lugar del ranking. Lejos de ser una novela “sobre dejar de comer carne”, es leída como una reflexión radical sobre el cuerpo, la autonomía y la violencia estructural. La estructura fragmentada y la casi ausencia de voz de su protagonista generan fascinación y rechazo, pero confirman que muchos lectores están dispuestos a entrar en relatos densos, simbólicos y abiertos a interpretación.

La literatura como memoria, fe y ciudad

La mitad alta del ranking muestra una inclinación hacia novelas que dialogan con la historia, la fe y la identidad. El loco de Dios en el fin del mundo destaca por su recepción positiva: un libro largo, reflexivo, pero accesible, incluso para lectores alejados de lo religioso. Cercas logra tender puentes entre el escepticismo y la fe sin caer en el sermón, algo que Goodreads valora de forma consistente.

También sobresale Los nombres de Feliza, una de las novelas colombianas más comentadas del año. Inspirada en la vida de Feliza Bursztyn, funciona como un ejercicio de memoria cultural y política. Aunque algunos lectores cuestionan su ritmo, la mayoría coincide en que el libro rescata una figura clave del arte colombiano y reafirma a Vásquez como una voz central del panorama literario actual.

En clave más popular, Mi nombre es Emilia del Valle mantiene a Isabel Allende dentro del radar de los más vendidos. La novela satisface a quienes buscan una protagonista fuerte y un relato histórico clásico, aunque deja con ganas de mayor riesgo a lectores más exigentes. Aun así, su presencia confirma la vigencia comercial de la autora.

Por su parte, Vírgenes y toxicómanos representa la ciudad como espacio de caída, fe torcida y violencia cotidiana. La novela divide por su cierre abierto y su desarrollo, pero muchos lectores valoran su atmósfera inquietante y su capacidad de incomodar sin concesiones.

El liderazgo del entretenimiento

En el primer lugar se impone El último secreto, confirmando que el entretenimiento sigue siendo un motor fundamental del mercado editorial. Dan Brown ofrece exactamente lo que promete: ritmo, conspiraciones y capítulos diseñados para no soltar al lector. Goodreads refleja un consenso pragmático: no es innovación literaria, pero sí una experiencia adictiva que cumple su función.