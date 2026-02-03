Flora Martínez lidera explosiva colaboración musical para la película “¡Basta Mamá!”

Ya está disponible “¡Basta Mamá!”, la pieza musical original de la esperada película del mismo nombre. Producida por el reconocido José Reinoso, la canción funciona como un preámbulo narrativo clave de la comedia que llegará a las salas de cine el 12 de febrero, y lo hace con una mezcla poderosa de Salsa Choke y Jazz que ya empieza a marcar conversación en la escena musical latinoamericana.

El sonido de la calle que viaja al mundo

“¡Basta Mamá!” captura el nuevo pulso de la salsa global, llevando la sabrosura de la Calle del Sabor y el Boulevard de Cali a un lenguaje contemporáneo y exportable. Güiros, campanas, baile y una producción pulida construyen una experiencia sonora pensada para la pista, pero también para contar una historia. Es música con identidad urbana, nacida en la calle y proyectada al mundo.

El sencillo reúne a tres fuerzas creativas que, desde orillas distintas, confluyen con naturalidad:

Flora Martínez aporta una elegancia jazzy y una versatilidad interpretativa que eleva la narrativa.

aporta una y una versatilidad interpretativa que eleva la narrativa. Integración Casanova entrega su sabrosura salsera con ADN caleño.

entrega su con ADN caleño. Pana Black suma la fuerza del lenguaje urbano emergente, conectando con nuevas audiencias.

La mezcla no es casual: funciona como un puente musical entre generaciones, el mismo conflicto que atraviesa la historia de la película.

Un mensaje de liberación con estética elegante y urbana

Más allá del ritmo, la canción cuenta una historia reconocible: la de una madre de otra época que se resiste a soltar a su hijo, un “muchachito” de 45 años. El relato se construye desde el humor y la emoción, con un mensaje claro de liberación personal y transformación.

El videoclip refuerza esa lectura a través de símbolos potentes:

Televisores antiguos , que representan los recuerdos y mandatos heredados.

, que representan los recuerdos y mandatos heredados. El trono de Flora Martínez, imagen de la dignidad materna y del tránsito hacia una mujer que, tras años de entrega, se permite redescubrirse a través del ritmo.

Como canción original, “¡Basta Mamá!” no solo acompaña a la película: la prepara. Marca el tono, presenta el conflicto y anticipa el choque generacional que vertebra la comedia. Con una producción de alto nivel y una fusión de géneros que dialoga con el presente, el tema se perfila como uno de los lanzamientos musicales más llamativos del inicio de año.