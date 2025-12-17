Cultura

Bunbury presenta “Un brindis al sol”, segundo adelanto de su próximo álbum

Enrique Bunbury continúa revelando su nueva etapa musical con el segundo adelanto de su próximo álbum.

Enrique Bunbury
Enrique Bunbury
Por Luisa Toquica

Enrique Bunbury continúa revelando el universo sonoro y conceptual de su nueva etapa musical con “Un brindis al sol”, el segundo sencillo de su próximo álbum. La canción funciona como una declaración de principios: una celebración del paso del tiempo, un gesto de mirada al futuro cargado de entusiasmo y una invitación a conservar la capacidad de sorpresa frente a la experiencia de vivir.

Una canción que mira adelante sin nostalgia

Lejos de la melancolía, Un brindis al sol se instala en un territorio reflexivo y vitalista. Bunbury se muestra fascinado por los misterios de la experiencia y del mundo, y traduce esa inquietud en una composición que avanza con pulso orgánico y espíritu abierto. El tema dialoga con la madurez artística del músico sin renunciar a la curiosidad ni al riesgo creativo.

En lo musical, el sencillo despliega una guitarra slide que evoca aromas fronterizos, sostenida sobre una base latina que aporta movimiento y calidez. El color final lo pone un sintetizador Mini Moog, que suma textura y modernidad al conjunto. El resultado es un equilibrio entre raíces y exploración, marca registrada del Bunbury solista.

Grabado en México y producido por Bunbury y Ramón Gacías

La canción fue grabada en el Desierto de los Leones, México, un entorno que impregna el tema de atmósferas abiertas y resonancias naturales. La producción corre a cargo del propio Enrique Bunbury junto a Ramón Gacías, su colaborador clave y mano derecha desde hace casi tres décadas en su carrera en solitario, garantizando continuidad estética y solidez artística.

El lanzamiento se completa con un videoclip dirigido por Laura G. Escribano, que acompaña la narrativa de la canción con una propuesta visual coherente con su espíritu: contemplativa, simbólica y enfocada en la experiencia más que en la literalidad.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último