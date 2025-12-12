1000 Obras 1000 Artistas, el reto que vive Bogotá hasta el 20 de diciembre

Bogotá se convierte en epicentro de un acontecimiento artístico sin precedentes: la llegada de Art World Records LATAM con su ambicioso reto “Bienal 1000 Obras 1000 Artistas”, una convocatoria que busca establecer un Récord Mundial de participación colectiva en el arte contemporáneo.

La iniciativa invita a creadores de todas las edades, estilos y nacionalidades a presentar obras originales en formato 20×20 cm, sin restricción de tema, técnica o número de piezas por participante. El objetivo es reunir mil obras en un mismo espacio, como símbolo de diversidad y talento artístico.

Los organizadores destacan que la Bienal pretende convertirse en un hito cultural para Bogotá y la región, al visibilizar la riqueza creativa que caracteriza a Latinoamérica. “Queremos que este sea un hito para la cultura local, una muestra de la diversidad y el talento que caracteriza a nuestra región”, señalaron.

El escenario: Cúrcuma Art Center

La exhibición se desarrolla en el Cúrcuma Art Center, ubicado en el Distrito Creativo de San Felipe, reconocido como el corazón del movimiento artístico bogotano. Este espacio, considerado una de las galerías más dinámicas de la ciudad, acoge la muestra hasta el 20 de diciembre, ofreciendo al público una experiencia única de encuentro con la creación colectiva.

Más allá de la búsqueda del récord, el evento se plantea como una celebración de la pluralidad artística. La Bienal se convierte en un punto de encuentro para artistas emergentes y consolidados, y en una oportunidad para que el público explore un mosaico de estilos, técnicas y discursos visuales en un mismo lugar.

La propuesta también refuerza el papel de Bogotá como capital cultural de la región, consolidando al Distrito Creativo de San Felipe como un referente internacional en la promoción del arte contemporáneo.