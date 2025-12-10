“La Apuesta”: el segundo adelanto con sabor latino del nuevo álbum de El Kanka

El Kanka sigue revelando piezas clave del que será su séptimo álbum de estudio, La Calma, cuyo lanzamiento oficial está programado para el 6 de febrero de 2026. Tras sorprender el mes pasado con La Calma, primer adelanto del disco, el cantautor malagueño presenta La Apuesta, una canción íntima, costumbrista y con ritmo propio que ya está disponible en todas las plataformas digitales junto a su videoclip oficial.

Un segundo adelanto con esencia latinoamericana y aire brasileño

En La Apuesta, El Kanka regresa a una de sus fuentes de inspiración predilectas: los sonidos de América del Sur. El artista define este nuevo tema como “una rumbita con aires brasileños” y, además, como una canción de amor costumbrista, que se aleja de los clichés románticos para explorar la magia de lo cotidiano.

“No todo es el enamoramiento pasional de los primeros momentos, ni el vacío doloroso de las rupturas. Hay todo un mundo entre medias: cuidar la casa, ver series y construir la cotidianidad”, explica El Kanka sobre este lanzamiento.

Con esta propuesta, el músico profundiza en un universo emocional que conecta con la vida real: pequeñas rutinas, complicidades diarias y decisiones que hacen de la convivencia una elección constante. La Apuesta se revela así como un testimonio de amor sosegado, maduro y honesto.

La Calma: un disco esperado

La Calma, el séptimo álbum de El Kanka, ya se encuentra en preventa a través de Altafonte y se perfila como una obra que mezcla introspección, ritmos latinoamericanos y la lírica característica del artista.

La publicación completa del disco llegará el 6 de febrero de 2026, reforzando la expectativa de sus seguidores, quienes han recibido con entusiasmo este segundo adelanto.

Gira 2026–2027: primeras fechas y cierre monumental en el Movistar Arena de Madrid

El lanzamiento del disco vendrá acompañado de una gira internacional que ya tiene sus primeras fechas confirmadas para 2026, incluyendo escenarios emblemáticos en España.

Fechas anunciadas de la gira “La Calma”

6 marzo 2026 – Sevilla (Cartuja Center, Festival Insólito)

(Cartuja Center, Festival Insólito) 18 marzo – Barcelona (Gran Teatro del Liceu)

(Gran Teatro del Liceu) 20 marzo – Girona (Auditori de Girona)

(Auditori de Girona) 18 abril – Alicante

22 abril – Granada (Industrial Copera)

(Industrial Copera) 5 junio – Zaragoza (Sala Mozart)

(Sala Mozart) 6 junio – Vitoria-Gasteiz (Sala Jimmy Jazz)

(Sala Jimmy Jazz) 8, 9, 10, 12, 13 y 14 junio – Málaga (Teatro Cervantes)

(Teatro Cervantes) 3 octubre – Gijón (Teatro de La Laboral)

(Teatro de La Laboral) 7 noviembre – Logroño (Rioja Forum)

(Rioja Forum) 12 diciembre – Cáceres (Palacio de Congresos)

El cierre del tour llegará en 2027 con el concierto más grande de su carrera hasta ahora:

26 noviembre 2027 – Movistar Arena de Madrid

Letra completa de “La Apuesta” – El Kanka

Ya te estoy esperando en casa,que nos vamos a ir a cenar.Llegarás, como siempre, puntualmente tarde,‘pa’ no variar.

Me olvidé de regar tus plantas,aunque creo que van a sobrevivir.Eso sí, resistí la tentación de ver nuestraserie sin ti.

Ahora me cuentas y yo te cuento,ponemos en hora los estribillos.Ahora te sueltas y yo me sueltoy a lo mejor cerramos los pestillos.

Va pasando el tiempoy más y más me alegrode haber apostado por quedarme aquí,de haber apostado por ti.

Ya te estoy esperando en casa,mientras esbozo esta canción,abriré un vinillo de esos tuyos para esperartemejor.

Pienso en lo que hemos pasado,lo bueno y lo malo y ¿dónde hay que firmar?Reunámonos para renovar contratomuchos años más.

Si me da tiempo, compro tomates¿Dónde has metido mis zapatillas?Hay que estar locos, y de remate,en este mundo cruel de pesadilla,para creer en el amor a pies juntillas.

Va pasando el tiempoy más y más me alegrode haber apostado por quedarme aquí,de haber apostado por ti.