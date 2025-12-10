“América Sin Fronteras”: Danza Colombia Internacional presenta un viaje por los ritmos y las culturas del continente

Con más de 18 años de trayectoria, giras internacionales en tres continentes y un compromiso inquebrantable con la formación artística, Danza Colombia Internacional presenta este 19 de diciembre en el Teatro Crisanto Luque, a las 6:30 p.m., “América Sin Fronteras”, un espectáculo que invita al público a recorrer la diversidad musical, corporal y emocional que une a los pueblos del continente.

Este montaje se proyecta como uno de los eventos culturales más destacados de la temporada, reuniendo en un solo escenario la fuerza del ballet, la expresividad del jazz, la energía del contemporáneo, la alegría de los ritmos latinos y la riqueza del folclor, construyendo un puente entre generaciones, historias y sensibilidades.

Danza Colombia Internacional: 18 años impulsando talento y transformación social

A lo largo de casi dos décadas, Danza Colombia Internacional se ha consolidado como una entidad líder en la gestión cultural y en la proyección de la danza colombiana dentro y fuera del país. Su trabajo ha sido galardonado con reconocimientos nacionales e internacionales gracias a procesos formativos que han impactado a niños, jóvenes y adultos, convirtiendo la danza en un camino de oportunidades, crecimiento personal y profesional.

Detrás de este proyecto está Paola Beltrán, magíster en Gestión de Proyectos y Dirección en Gestión Educativa, licenciada en Educación Artística y especialista en innovación y liderazgo pedagógico. Con 18 años de experiencia como docente y trece como bailarina, Beltrán ha consolidado un enfoque educativo que fortalece la comprensión del cuerpo, el manejo de emociones y la formación integral a través del movimiento.

Un espectáculo que celebra la identidad americana

“América Sin Fronteras” está dividido en dos grandes momentos:

1. Un recorrido por las generaciones de la compañía

La primera parte revive la historia de la agrupación a través de montajes que integran ritmos clásicos como el ballet y el jazz, fusionados con estilos contemporáneos, comerciales y folclóricos. Una propuesta que exalta el crecimiento artístico de sus bailarines y su evolución técnica a lo largo de los años.

2. Un viaje por las danzas del continente

La segunda parte se articula a partir de una rigurosa investigación de las músicas y expresiones tradicionales de América. El espectáculo rinde homenaje a países como:

Estados Unidos

México

Cuba

República Dominicana

Argentina

Bolivia

Paraguay

Chile

Brasil

Colombia

Cada número busca resaltar la identidad, el color, la energía y la memoria cultural que representan estas danzas en la historia de sus comunidades.

La música en vivo: un protagonista esencial

El montaje contará con el acompañamiento musical del Grupo Cascabel, reconocido por su exploración sonora de los pueblos latinoamericanos y su labor en la preservación del patrimonio cultural. Su presencia en escena aporta fuerza interpretativa y autenticidad a cada coreografía. La agrupación ha representado a Colombia en festivales internacionales de folclor en países como Luxemburgo, Francia, Bélgica, Holanda y Portugal.