Víctor Turpin vuelve a casa: el actor paisa que conquista Hollywood sin olvidar sus raíces

Víctor Turpin, actor colombiano que ha logrado abrirse paso en la industria audiovisual más competitiva del mundo, regresó al país para reencontrarse con su familia, sus raíces y los espacios que marcaron su historia. Tras cuatro años sin visitar Colombia, el actor aterriza en un momento decisivo: su nombre suena cada vez más fuerte en Hollywood gracias a producciones de alto perfil que consolidan su crecimiento internacional.

Su regreso tiene un significado profundamente emocional. Volver a Medellín ha sido reencontrarse con su identidad, sus sabores y la nostalgia de lo que lo formó. “Para mí, un ajiaco bien hecho o un chicharrón doradito le gana a cualquier plato con estrellas Michelin”, afirma entre risas. También se mostró sorprendido con la transformación urbana: “Medellín está más verde, más bonita y más limpia que nunca.”

De Medellín a Hollywood: una carrera construida con disciplina y resistencia

El camino de Turpin en Estados Unidos comenzó en 2007. Entre trabajos alternos, clases de actuación, audiciones y la adaptación de acentos, fue escalando paso a paso en un mercado donde pocos latinos logran entrar. Esa constancia lo llevó a participar en producciones como Shades of Blue, junto a Jennifer Lopez, y a tener una participación especial en Will & Grace, una de las series más influyentes de la televisión estadounidense.

“Mi carrera ha sido un camino largo, lleno de retos, pero también de momentos mágicos. Nada ha sido regalado; todo ha sido trabajado paso a paso. Y si algo tengo claro es que cada logro que he tenido afuera lo cargo con la bandera de Colombia en el corazón”, expresa Turpin.

Su presente profesional: Apple TV+, comedia de alto nivel e improvisación

Hoy, el actor atraviesa uno de los capítulos más vibrantes de su trayectoria. Hace parte de Bad Monkey, serie de Apple TV+ creada por Bill Lawrence, mente detrás de éxitos globales como Ted Lasso y Scrubs. Allí comparte escena con Vince Vaughn y se mueve en un proceso creativo que exige agilidad e improvisación constante.

“En comedia, si algo no funciona, lo cambian en el momento. Hay que estar pilas, alerta, listo para reaccionar e incluso inventarse cosas a quema ropa. He aprendido demasiado y sigo aprendiendo”, afirma. Durante esta producción, Turpin también fortaleció vínculos con Natalie Martínez, John Ortiz —quien interpreta a su esposo— y la escritora y actriz Ashley Nicole Black.

En la pantalla grande: Víctor Turpin llega al terror con Scream 7

A su trabajo en televisión se suma uno de los estrenos más esperados del cine de terror: Scream 7, que llegará a salas el 26 de febrero de 2026. La cinta, escrita y dirigida por Kevin Williamson, creador original de la saga, reúne a grandes figuras como Neve Campbell, Courteney Cox, Joel McHale, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown e Isabel May.

“Neve Campbell es un ícono total, talentosa y trabajadora. Y Courteney, ¡Crecí viéndola en Friends! Trabajar con ellas fue increíble”, cuenta Turpin. Sobre la película adelanta con humor: “Sale en cines el 26 de febrero de 2026 y está buenísima. Estoy casi seguro de que a todos los fans y a los que aún no lo son les va a encantar. Vayan, véanla, y cada vez que me vean por ahí en la peli, griten ‘¡Paisa!’ jajaja.”

Volver a Colombia: un deseo creativo y una oportunidad para reconectar

El regreso del actor también despierta en él un deseo genuino de trabajar de nuevo en la industria local. “En Colombia se están haciendo cosas increíbles, con una calidad impresionante. Si en algún momento se da la oportunidad de actuar, producir o escribir acá, sería un regalo para mí. Hace muchos años no trabajo en Colombia, y volver a hacerlo sería muy especial.”

En esta nueva etapa, Turpin tiene objetivos claros: avanzar, aprender y disfrutar. “Quiero seguir evolucionando, seguir haciendo lo que amo y, ojalá, crear algo también en Colombia.”